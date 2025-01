One Piece: il manga rivela come Shanks è diventato Imperatore del Mare

Shanks il Rosso è uno dei personaggi più popolari di One Piece e soprattutto uno degli Imperatori più forti del mondo. Dopo la sconfitta di Kaido a Wano, Shanks scopre il risveglio di Rufy e dichiara di voler inseguire il leggendario tesoro, One Piece. Sebbene non appaia spesso nella storia, è comunque un personaggio importante. Shanks ha rubato il leggendario frutto del diavolo al Governo Mondiale ed è scappato al Villaggio di Foosha, la città natale di Rufy. Quest’ultimo ha mangiato per errore il frutto del diavolo senza conoscerne i poteri e da allora si è allenato diligentemente per padroneggiare le sue nuove abilità.

Shanks è il modello di Rufy e un personaggio misterioso che probabilmente appartiene a una nobile stirpe. Nonostante ciò, ha vissuto tutta la sua vita come pirata. Roger e Rayleigh lo hanno adottato quando aveva un anno e lo hanno cresciuto fino a circa 15 anni. Anche dopo la morte di Roger, Shanks continuò a essere un pirata e formò la sua ciurma, i Pirati del Rosso. Nel capitolo 957 di One Piece, la Marina rivela che Shanks è diventato un Imperatore sei anni prima e che la sua taglia è attualmente di oltre 4 miliardi di Berry. Tuttavia, il capitolo 1136 di One Piece rivela finalmente come Shanks ha ricevuto quel titolo.

Affinché un pirata diventi uno Yonko, deve realizzare qualcosa di eccezionale. Barbanera ha avuto un ruolo importante nella guerra di Marineford tradendo i Pirati di Barbabianca e rubando il titolo. Rufy ne è diventato uno detronizzando uno Yonko, Kaido. Allo stesso modo, Shanks ha sconfitto Loki, un uomo con una taglia di 2,6 miliardi di Berry. Vale anche la pena menzionare che tutti i guerrieri di Elbaf, il paese più forte del mondo, non sono riusciti a fermare il loro Principe Maledetto. Eppure, Shanks ha sconfitto un gigante inarrestabile da solo. Il Principe è scappato in mare e ha iniziato a scatenarsi finché Shanks non lo ha trovato e legato negli inferi.

Loki è accusato di aver ucciso suo padre, Re Herald, per ottenere un leggendario frutto del diavolo. Attualmente è incatenato negli inferi e i Cavalieri Sacri si sono recati lì per reclutarlo. Nonostante ciò, Loki si rifiuta di lavorare per loro, descrivendolo come qualcuno che non distrugge senza pensarci tutto ciò che lo circonda, come pensano i Giganti. I Cavalieri Sacri servono il Governo Mondiale e agiscono come ufficiali esecutori della legge della Terra Santa.

Il fatto che Shanks abbia sconfitto Loki dimostra che il Rosso ha compiuto un’impresa degna di dargli il titolo di Yonko.

Fonte – Comicbook