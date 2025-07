One Piece: il manga conferma un’importante teoria su Barbanera

Il manga di One Piece sta sviluppando sempre di più uno scenario ricco di scontri imperdibili nella saga finale. Infatti i personaggi chiave in questo tratto finale della storia saranno avversari come Im, i Cinque Anziani e i Cavalieri Divini e gli Imperatori del Mare, in particolare Barbanera. Sebbene Barbanera finora si sia mosso principalmente nell’ombra, tra i fan non si è mai placato il dibattito su chi tra lui e Im sarà l’antagonista definitivo di One Piece. E l’ultimo capitolo di One Piece ha appena rivelato che Teach è molto più importante di quanto i fan potessero immaginare.

Il capitolo 1154 di One Piece ha appena svelato una novità incredibile su Barbanera, confermando finalmente il legame a lungo sospettato tra lui e il leggendario Rocks D. Xebec. Detto questo, nessuno avrebbe potuto prevedere la profondità di questo legame, in quanto Rocks era il padre di Barbanera e motiva la D. misteriosa del nome di Teach. Questa rivelazione non solo aggiunge contesto alle ambizioni di Barbanera di conquistare il mondo intero, ma lo consolida anche come il rivale predestinato definitivo di Rufy.

One Piece aveva già iniziato a stabilito un legame tra Rocks e Barbanera in modo graduale. Prima di tutto, la nave di Barbanera si chiama Saber of Xebec e inoltre, durante l’arco narrativo di Egghead, Catarina Devon e Van Augur hanno rivelato che l’obiettivo di Barbanera era “il mondo”. Questo aveva tracciato immediati parallelismi con le ambizioni di Rocks di diventare il re del mondo.

Tuttavia, sembra che questa rivelazione fosse nell’aria da molto tempo, ma i fan hanno trascurato alcuni degli indizi più importanti. Uno di questi è presente nel capitolo 1107, quando Saturn alludeva alla speciale discendenza di Barbanera. All’epoca, con tutte le discussioni su Kuma e il Clan dei Bucanieri, c’era una teoria secondo la quale anche Barbanera potesse essere un Bucaniere. In realtà Saturn sapeva che Barbanera era il figlio di Xebec, e a giudicare dalla risposta indifferente di Catarina, sembra che questo sia di dominio pubblico tra i membri della ciurma. E anche Barbanera stesso è ben consapevole della sua famigerata discendenza familiare.

Nel complesso, considerando la famosa rivalità tra Roger e Rocks, il legame padre-figlio recentemente confermato tra Rocks e Barbanera non fa che rafforzare la sua posizione di rivale predestinato di Rufy. Sebbene Rufy non sia biologicamente imparentato con Roger, condivide comunque gli stessi ideali e le stesse ambizioni. Inoltre, il netto contrasto tra Barbanera e Rufy è già stato ampiamente consolidato fin dall’arco narrativo di Jaya. E, nonostante Im e il Governo Mondiale rappresentino una minaccia piuttosto temibile, l’ultimo capitolo conferma che Barbanera ricoprirà un ruolo importante nella Saga Finale del manga.