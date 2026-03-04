One Piece ha raggiunto 600 milioni di copie in circolazione

Ci sono numeri che impressionano, e poi ci sono quelli che quando li leggi ti fanno davvero rendere conto di quanto qualcosa sia diventato enorme nel tempo. One Piece ha raggiunto ufficialmente 600 milioni di copie in circolazione con 114 volumi pubblicati. Non è solo un record da mettere in bacheca, è uno di quei traguardi che ti fanno capire quanto questa storia sia diventata gigantesca nel tempo.

Parliamo di un manga iniziato nel 1997 che, invece di rallentare, è cresciuto sempre di più anno dopo anno. Tantissimi di noi sono cresciuti insieme a Luffy, e nel frattempo altre generazioni si sono aggiunte al viaggio. Quelli che oggi sono 600 milioni non sono solo numeri. Sono persone, collezioni complete sugli scaffali, volumi consumati dalle riletture, nuove edizioni comprate anche solo per amore della serie.

Il dato delle “copie in circolazione” include tutte le stampe distribuite, non solo quelle vendute direttamente, ma resta comunque un indicatore gigantesco dell’impatto dell’opera. Pochissime serie nella storia del manga possono vantare cifre simili. E la cosa più sorprendente è che la storia non è ancora finita.

Con 114 volumi pubblicati, l’universo creato da Eiichirō Oda continua ad allargarsi. Nuovi personaggi, misteri che aspettavamo da una vita e rivelazioni che hanno fatto esplodere internet. E la cosa incredibile è che, nonostante gli anni, l’entusiasmo non è calato. Anzi, l’ultima parte della storia ha riportato tantissimi fan a leggere con la stessa voglia di quando avevano iniziato.

Se pensiamo a dove è partita e a dove si trova oggi, questo traguardo ha il sapore di una celebrazione collettiva. Non è solo il successo di un autore, ma di una community che ha creduto in questa avventura per quasi tre decenni.

E mentre il viaggio verso il One Piece continua, una cosa è certa, la leggenda di Luffy non ha ancora finito di scrivere la sua storia.