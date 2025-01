One Piece: arrivano brutte notizie per i fan del live-action

Il live action di One Piece ha debuttato su Netflix la scorsa estate con la sua prima stagione. Inizialmente circondato da tanto scetticismo, alla fine il live-action dei Pirati di Cappello di Paglia si è rivelato un incredibile successo. Grazie al team creativo del progetto, tra cui Eiichiro Oda in persona che ha svolto il ruolo di produttore esecutivo, il live-action di One Piece ha attirato attrarre sia i fan degli anime che nuovi. Sebbene la produzione della seconda stagione sia presumibilmente completa, il servizio di streaming potrebbe avere delle brutte notizie per i fan che speravano di vedere la serie tornare quest’anno.

In un nuovo aggiornamento pare che Netflix abbia rilasciato un video che ha suddiviso alcuni dei grandi progetti che arriveranno quest’anno. L’elenco di serie e film include serie la terza stagione di Squid Game, l’ultima stagione di Stranger Things, il ritorno di The Witcher e Wednesday e altro ancora. Sfortunatamente, di questi numerosi annunci, Netflix non ha confermato la seconda stagione del live-action di One Piece. Anche sul fronte degli adattamenti anime live-action, lo stesso si può dire per la seconda stagione di Avatar: The Last Airbender, che apparentemente non rientra nel 2025.

Durante l’evento di Netflix, Geeked Week, dell’anno scorso, lo showrunner Matt Owens è salito sul palco per condividere alcune grandi rivelazioni sulla seconda stagione. Forse le più importanti riguardavano il casting di Nico Robin e Crocodile, interpretati rispettivamente da Lera Above e Joe Manganiello. Sfortunatamente, Owens ha evitato di accennare a una finestra di uscita per la seconda stagione di One Piece, alimentando l’idea che arriverà nel 2026.

Mentre la serie ha confermato un bel po’ di attori che interpreteranno i ruoli di nuovi eroi e cattivi nella seconda stagione, c’è ancora un componente chiave importante da svelare. Tony Tony Chopper, probabilmente il più grande nuovo personaggio della seconda stagione, deve ancora essere scelto, anche se un video dietro le quinte ha lasciato intendere che il personaggio sarà realizzato interamente in CG. Non resta che rimanere in attesa di novità ufficiali per scoprire quando la serie tornerà in scena.

Fonte – Comicbook