One Piece: anticipazione e data di uscita dell’episodio 1135

L’anime di One Piece prosegue con l’arco sul passato di Bartholomew Kuma e il primo episodio si concentrerà principalmente su Jewelry Bonney come membro della Peggiore delle Generazioni. L’anime ha mostrato tutto quello su cui non si sapeva nulla di Bonney e ora è diventata un personaggio importante dell’arco di Egghead. Non solo ha rivelato che Kuma fosse suo padre, ma il suo obiettivo principale era di vendicarsi di Vegapunk in quanto responsabile per la trasformazione di Kuma in cyborg.

Ma questo lungo flashback ha rivelato le enormi sofferenze patite da Kuma fi dall’infanzia prima di diventare un Pacifista, come anche il ruolo che Saturn ha avuto nella sua vita, rendendola un vero inferno. Al momento la serie televisiva di One Piece sta per completare il flashback di Kuma e l’anteprima dell’episodio 1135 anticipa che ci sarà più spazio dedicato a Bonney.

L’episodio 1135 di One Piece si intitola “Verso il mare dove c’è mio padre! Il futuro che Bonney sceglie” e sarà trasmesso domenica 6 luglio in Giappone. L’episodio sarà disponibile in streaming su Crunchyroll e una settimana dopo su Netflix. Di seguito è possibile leggere la sinossi ufficiale dell’episodio in questione:

“Ciò che Bonney aspettava era una lettera da suo padre che deve ancora arrivare. Il suo desiderio di vederlo si intensifica ogni giorno e il pensiero di varcare la soglia del mondo esterno si fa più forte. Bonney è guarita dalla sua malattia e ora parte per un viaggio alla ricerca del suo prezioso padre!“.

Bonney è sempre più frustrata per la distanza da suo padre. Ma l’ultimo episodio di One Piece ha spiegato che Kuma è costretto a tenersi alla larga da sua figlia se non voleva che le cure per guarirla venissero interrotte.

I fan hanno ottenuto maggiori e chiare risposte sul perché e sulla modalità che hanno trasformato Kuma in un Pacifista e quale sia il ruolo di Bonney in tutto questo. Arrivati a questa fase del flashback sul passato di Kuma, non passerà molto tempo prima che l’anime torni al presente e all’incredibile scontro che attende i Cappelli di Paglia.