One Piece: annunciata una pausa improvvisa dell’anime

Dopo aver atteso per sei mesi il ritorno dell’anime di One Piece, pare che i fan riceveranno una notizia inaspettata. L’arco di Egghead è tornato con la sua seconda parte sul piccolo schermo a seguito della sua storica pausa, che aveva l’obiettivo di permettere agli animatori di migliorare la qualità dell’animazione per gli episodi successivi. E i fan possono confermare che questi sforzi hanno portato frutti di spessore.

Nonostante questo, però, l’anime ha annunciato un’improvvisa pausa che impedirà ai fan di guardare il prossimo episodio previsto per questo fine settimana. Invece di trasmettere l’episodio 1129 domenica 12 maggio, ci sarà una pausa in cui i fan potranno guardare un episodio riassuntivo. Questo aiuterà i fan a rimettersi al passo con Jewelry Bonney e Kuma ma non si tratta di un nuovo episodio dell’anime. L’episodio 1129 di One Piece sarà invece trasmesso la prossima settimana.

L’uscita dell’episodio 1129 di One Piece è attualmente prevista per domenica 18 maggio, quindi non passerà molto tempo prima di poter scoprire cosa succederà nel prossimo episodio. Non è nemmeno lontanamente paragonabile ai sei mesi di attesa che i fan hanno dovuto affrontare prima della parte 2 di Egghead ma i fan non saranno comunque contenti dato che Toei rilascerà uno speciale riassuntivo che si concentrerà sul rapporto tra Bonney e Kuma.

L’anime di One Piece si sta preparando a un momento importantissimo ed emozionante dell’arco narrativo di Egghead, poiché, dopo aver anticipato il legame tra Bonney e Kuma, approfondirà finalmente il loro passato e ciò che li ha portati alla situazione attuale. È un tassello fondamentale che contribuisce a dare corpo a tutto quello visto finora a Egghead, che è collegato allo scienziato Vegapunk.

Gli eventi più recenti su Egghead hanno scatenato il caos puro con Rufy che continua a mettere in difficoltà l’Ammiraglio Kizaru, e l’arrivo di una minaccia ben più grave per tutti. Si tratta dell’ingresso nel campo di battaglia di Saturn.

Saturn, il primo dei Cinque Astri di Saggezza arriva su Egghead e rivela subito la sua forma diabolica. Sabo aveva già anticipato questa trasformazione, dopo aver visto Re Im e gli Astri assumere un’oscura trasformazione durante il Reverie, e ora la situazione diverrà sempre più incandescente.