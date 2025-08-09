Mind Game: il film anime d’esordio di Masaaki Yuasa in home video

Mind Game è il film che ha definito il concetto di anime underground. Scritto e diretto da Masaaki Yuasa (DEVILMAN crybaby) alla sua regia d’esordio, realizzato da STUDIO 4°C (Animatrix, MEMORIES) e pluripremiato nei principali festival internazionali, arriva in Italia direttamente in Limited Edition Blu-ray home video con Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione giapponese.

Il giovane Nishi trascorre le sue giornate senza un vero obiettivo quando ritrova Myon, il suo primo amore. Tuttavia, la gioia per averla ritrovata dura un solo istante, la ragazza e la sua famiglia sono inseguiti dagli uomini del recupero crediti e uno di questi strozzini cerca di violentare la sua amata Myon! Però, Nishi si limita a tremare e non ha modo di salvarla. Vedendo quant’è patetico, il grosso strozzino gli spara e Nishi muore nel “peggiore” modo mai visto nella storia.

Tuttavia, il desiderio di Nishi di non volersi arrendere accende una fiamma in lui e, ignorando le indicazioni di Dio, risorge grazie al puro spirito combattivo. Nishi, che ha resettato la sua vita, si oppone al grosso strozzino, prende Myon e sua sorella maggiore e insieme fuggono dai creditori. Da quel punto inizia la mirabolante avventura di Nishi e Myon!

Mind Game, l’edizione home video

Il cofanetto, rigido e pregiato, contiene pochi contenuti extra digitali ma più contenuti speciali fisici. Stiamo parlando delle 6 Cards da collezione raffiguranti personaggi e ambientazioni. La vera chicca però è il booklet di quasi 100 pagine pieno di storyboard e schizzi preparatori. Si passa quindi al character design e infine alla realizzazione della pellicola con interviste esclusive a regista, studio d’animazione e cast. Il comparto audio/video è molto valido e le serigrafie sui dischi e all’interno del cofanetto sono il valore aggiunto.

CONTENUTI EXTRA

Original Preview

Trailer italiano

CONTENUTI SPECIALI:

6 Cards da collezione

Book esclusivo di 96 pagine con i disegni preparatori

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 1

Durata: 103 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 2.35:1 1920*1080p @24fps

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Di seguito l’Unboxing della Limited Edition:

