Manga e città luccicanti: le metropoli tra realtà e fumetto

Il mondo dei fumetti regala orizzonti visionari, capaci di riunire la fantasia e le ambientazioni urbane dai contorni spettacolari. Quando si pensa a certi manga, affiora spesso l’immagine di immense città scintillanti, con insegne al neon e palazzi che si stagliano nel cielo. Queste metropoli immaginarie prendono ispirazione da luoghi reali, in particolare da quelle località note per i ritmi incessanti. Le tavole disegnate trasportano chi legge in spazi in cui si fondono le luci e i colori, con quartieri futuristici o repliche di posti esistenti nella realtà. È molto interessante fare un viaggio tra le pagine dei manga e le strade pulsanti di città in grado di affascinare chiunque.

Le metropoli brulicanti di luci e divertimento

La grandiosità dei centri abitati popolati dalla frenesia notturna richiama alla mente delle realtà come Las Vegas e Macao, in cui i viali appaiono vestiti di un perenne bagliore. Queste città, che sono perfette come sfondo di storie animate, trasmettono una sensazione di festa continua e attirano un grande numero di persone alla ricerca di svago e di momenti da ricordare.

Spesso nelle illustrazioni manga trovano spazio l’eccesso delle insegne sfavillanti e il cielo illuminato dalle luci delle città, che puntano a trasmettere un’elettricità incredibile. Tutto dà vita ad un insieme di elementi che mescolano la dimensione del divertimento al ritmo frenetico, con il risultato che consiste in ambientazioni uniche.

Las Vegas e Macao, un’ispirazione per i mondi disegnati

Nelle opere nipponiche, sembra di rivedere spesso delle grandi città, come Las Vegas, che viene rivisitata con nomi di fantasia, ma con l’immancabile presenza di tantissime luci colorate. Nelle tavole in bianco e nero trova spazio l’amore per i dettagli, che restituiscono l’atmosfera viva della città delle luci, nonostante la mancanza di tonalità colorate sulla carta. I giganteschi cartelloni pubblicitari, i palazzi che sembrano sempre svegli e la voglia di stupire: sono tutti elementi che affiorano in molti racconti.

Un’altra ispirazione è quella di Macao, che rappresenta un contesto in grado di affascinare per il miscuglio di grattacieli moderni e tradizioni orientali. Alcuni manga scelgono di reinventare località come questa, trasformando il tutto in un luogo ancora più scintillante.

Dall’inchiostro alla realtà

La contemporaneità di alcune metropoli vive nello stesso meccanismo che anima i manga: offrire sorprese ad ogni occasione. Basti pensare ad Akira, ambientato in una Neo-Tokyo futuristica, che dà una visione dominata da costruzioni imponenti e caos notturno. L’atmosfera intensa diventa quasi un personaggio aggiuntivo, essenziale per dare ritmo alla trama.

In City Hunter si respira l’energia della Tokyo degli anni ’80, con i suoi cartelloni colorati e i quartieri che brulicano di vita. Il protagonista vive tra i palazzi del quartiere Shinjuku. Pur non essendo ispirato ad un luogo specifico, poi, Black Lagoon ritrae la fittizia città di Roanapur, luogo portuale con una spiccata vita notturna e tanti segreti all’ombra dei vicoli. Anche se i toni sono più cupi rispetto ad altre ambientazioni di manga, le luci lampeggianti e l’insieme delle culture presenti in questa città rendono il tutto uno scenario coinvolgente.

Infine, si può citare un manga molto particolare, Kakegurui, che non mostra la classica città piena di luci, ma si ispira all’estetica di certi luoghi votati al divertimento. La storia si svolge in un ambiente scolastico, quello dell’accademia Hyakkaou, in cui i protagonisti si ritrovano all’interno di un sistema di gioco tramite il quale si compiono delle scommesse reciproche in riferimento alle loro fortune.