Lollipop Chainsaw sta per tornare, tra videogioco e anime

Dopo tanto tempo lontano dai riflettori, Lollipop Chainsaw è pronto a rifarsi vivo. E non con una sola sorpresa, ma con ben due novità: un nuovo gioco in lavorazione e un adattamento anime. La notizia è stata accompagnata dall’apertura di un profilo ufficiale su X (ex Twitter) – @lpchainsaw_en – che terrà aggiornati i fan su tutte le novità in arrivo.

Un mix esplosivo che ha fatto la storia

Il gioco originale è uscito nel 2012, frutto di una collaborazione davvero curiosa: da una parte Suda51, la mente dietro No More Heroes, e dall’altra James Gunn, regista di film come Guardiani della Galassia e The Suicide Squad. Insieme hanno creato un titolo sopra le righe, pieno di azione esagerata, sangue a fiumi e momenti surreali.

La protagonista, Juliet, una cheerleader con la motosega, è diventata un’icona per molti giocatori, soprattutto per chi ama lo stile stravagante e fuori dagli schemi.

RePOP riaccende l’interesse

Nel 2024, il gioco è tornato in versione rimasterizzata con il titolo Lollipop Chainsaw RePOP, sviluppato da Dragami Games. Il ritorno ha colpito nel segno: in pochi mesi ha venduto 1,5 milioni di copie. Questo successo ha riacceso l’interesse intorno al franchise, aprendo la strada a nuovi progetti e confermando che Juliet è ancora amatissima.

Cresce l’attesa per l’anime

Oltre al nuovo gioco, c’è grande curiosità per l’adattamento anime. Per ora non si sa molto sul team coinvolto o sullo stile che avrà, ma i fan sperano in qualcosa che mantenga lo spirito folle e sopra le righe del titolo originale. Con l’annuncio ancora fresco, è probabile che i prossimi mesi ci porteranno qualche dettaglio in più.

Un’occasione perfetta per (ri)scoprire Juliet

Per chi non ha mai giocato all’originale, o vuole semplicemente rivivere quell’atmosfera folle, RePOP è già disponibile. Intanto, con un nuovo titolo in lavorazione e un anime all’orizzonte, il momento è davvero speciale per i fan della motosega rosa.