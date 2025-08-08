Lego Harry Potter: 5 curiosità sulla Capanna di Hagrid

Tra i Set Lego da non perdere per gli appassionati di Harry Potter c’è sicuramente la Capanna di Hagrid. Ispirata ai romanzi di J.K. Rowling ma soprattutto ai film con il compianto Robbie Coltrane.

Per l’occasione ecco 5 curiosità sulla Capanna di Rubeus Hagrid:

1. Il tetto. La capanna ha un tetto rimovibile e si apre in orizzontale per facilitare il gioco, mostrando completamente l’interno in modo interattivo. Questo conferma l’idea che arrivava dai libri e inizialmente era stata mantenuta in modo fedele nei film. Ovvero che fosse un’unica grande stanza.

2. I dettagli. Tra i dettagli da non perdere all’interno del Set Lego. La sedia reclinabile dove il mezzogigante guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi a Hogwarts è solito riposarsi. L’uovo di drago che si schiude e mostra Fierobecco in tutta la sua piccola magnificenza. Una parte della storia che abbiamo prima letto nei libri e poi visto sul grande schermo.

3. I ritratti. Il set comprende 2 dei 14 ritratti di Hogwarts da collezione. Raffigurano importanti maghi e figure prominenti del mondo magico. Proprio come le caramelle tutti i gusti+1, non sai mai quello che ti aspetta.

4. I personaggi. Include sette minifigure della saga: oltre a Hagrid e Fierobecco, troviamo Harry, Ron, Hermione, Draco e il cane Thor. Questo per ricreare i maggiori frequentatori della Capanna nel corso della storia dedicata al maghetto più famoso della letteratura e del cinema.

5. Who Let The Dog Out. La vera chicca è la cuccia del cane, separata e “vivibile” da parte dell’animale. Un modo per aggiungere realismo e giocosità al tutto, avvicinandolo ancora una volta alla controparte cartacea e cinematografica.

Una spesa media per un set di dimensioni non troppo piccole, quindi un buon rapporto qualità/prezzo (acquistate qui il Set Lego Harry Potter).

Di seguito l’Unboxing Lego in cui potrete osservare voi stessi i dettagli di architettura e personaggi: