Tra le uscite Planet Manga del 30 gennaio 2025 troviamo due nuove uscite dedicate a Lycoris Recoil, la nuova antologia Lycoris Recoil Reload e la light novel Lycoris Recoil: Ordinary Days, disponibili anche in bundle.

Inoltre tornano I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem, She is Beautiful, Cold Blue, Hot Red, Blue Lock – Episode Nagi e tanti altri

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 23 gennaio 2025.

Le uscite Planet Manga del 30 gennaio 2025

Arpeggio of Blue Steel 25

9,00 €

Anche dal mare dei dati possono emergere delle forme di vita? Salito a bordo del sottomarino di classe Harushio recuperato a Hashirajima, Gunzo fa lanciare dei siluri contro il relitto di Iona: riuscirà a “risvegliare” la bella nave affondata? Intanto, l’Hakugei è sul punto di raggiungere il porto statunitense di San Francisco…

Lycoris Recoil: Ordinary Days

19,90 €

LA PRIMA LIGHT NOVEL LEGATA AL MONDO DI CHISATO E TAKINA

Chi ama le vicende del Café LycoReco non può perdere il primo romanzo tratto dal pluripremiato anime Lycoris Recoil. Nuovi scorci sulla vita di Chisato, Takina e di altri personaggi fra dolci deliziosi, sparatorie, drammi sentimentali e tanto caffè…

Lycoris Recoil Reload 1

7,00 €

TERZA SERIE DI RACCONTI SUL LYCORECO

Un nuovo stuolo di autori è pronto per divertire ed emozionare con questa fresca e nostalgica antologia sull’universo di Lycoris Recoil. Questa volta i riferimenti al famoso anime sono più vivi che mai…

Un rewatch è altamente consigliato!

Lycoris Recoil: Ordinary Days + Lycoris Recoil: Reload

24,90 €

Non perdere l’occasione di leggere la light novel Lycoris Recoil: Ordinary Days e il primo numero di Lycoris Recoil: Reload a un prezzo eccezionale!

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 2

7,90 €

IL MONDO SULL’ORLO DELL’ABISSO

Ridotto in macerie, il Santuario viene trasformato dal martello di un ciclope in uno spaventoso pandemonio. La Terra e l’umanità stanno per finire in cenere. Inerme e solo, Seiya è massacrato dai colpi del nemico, ma il pensiero degli amici e le anime dei predecessori fanno ardere nel suo cuore la speranza.

She is Beautiful 3

7,00 €

“NON PUOI SOTTRARTI ALLA CATTIVERIA DELLA GENTE!”

Kurumi raggiunge Mosca per incontrare Hikari, ma rimane delusa. Decisa a ricongiungersi con l’amica d’infanzia, annota tutto ciò che scopre. Purtroppo, le insidie sono sempre dietro l’angolo e la protagonista non è affatto al sicuro…

Cold Blue, Hot Red 4

7,50 €

PASSIONE, OSSESSIONE, DELIRIO, FOLLIA

Qualcosa di sinistro sta trasformando Arata in un mostro e sembra avere a che fare con la senpai Mihaya Hayami. Qual è l’enigma che avvolge il settimo mistero della scuola? E cosa nasconde di soprannaturale questa misteriosa creatura?

Blue Lock – Episode Nagi 4

7,00 €

ARDENTI SFIDE PRONTE A INFIAMMARE L’ANIMO DI NAGI

Dopo il risveglio del suo ego, Nagi si scopre sempre più infervorato dal calcio. Insieme a Isagi e Baro, il giovane fenomeno sfida ora il team del compagno di sempre, Reo, che punta solo a vendicarsi di Isagi e a riprendersi il suo “tesoro”.

Detonation Island – Double Edition 5

12,90 €

IL RUMORE DEI MOTORI SCUOTE LA CITTÀ

Per commemorare Goto e Niimi, Takashi e gli altri motociclisti hanno organizzato un enorme raduno. Centinaia di moto rombano sulle strade arroventate. Passando per Setagaya, però, gli Zeros finiscono in territorio nemico…

Sanda 6

7,50 €

L’UNICA ARMA CHE PUÒ UCCIDERE SANTA CLAUS

Il drammatico epilogo della Festa della minore età ha lasciato Fuyumura sconvolta. Mentre si torna pian piano alla vita di tutti i giorni, Sanda cerca di capire il senso delle parole udite durante il duello con Oshibu, ignaro dei progetti del preside contro Santa Claus…

Thunder3 5

7,00 €

SHIBUYA È IN PERICOLO

Gli Small 3 saltano attraverso il cielo di Tokyo per aiutare gli abitanti di Shibuya. Intanto i Rebellion, che stavano combattendo in prima linea, sono stati quasi tutti spazzati via da una coppia di alieni arrivati come rinforzi. Ora tocca a Segami affrontarli.

Jinbocho Sisters 5

7,50 €

LE AVVENTURE DI TRE SORELLE NEL QUARTIERE DEI LIBRI DI TOKYO

Tsugumi prende coscienza dei suoi sentimenti per Azusawa, mentre quest’ultimo riceve un indizio su dove potrebbe trovarsi la madre che non vede da tempo. Minoru si allontana per un po’ da casa e Ichika rivoluziona la propria vita con un gesto drastico.

Show-Ha Shoten! 8

9,90 €

LA FINALE DEL CONCORSO PER ELEGGERE I COMICI LICEALI PIÙ DIVERTENTI DEL GIAPPONE

Chi riuscirà a scalzare le Scarpette di cristallo infrante dal trono? Il loro punteggio sembra imbattibile, ma lo sketch comico dei Brutus sta facendo furore. Uno di loro… sostiene di essere il figlio di Mark Zuckerberg?!

D.N.Angel – Utimate Deluxe Edition 8

15,00 €

I SOSPETTI DI RIKU

I continui cambi tra Daisuke e Dark sono ormai diventati un problema tale che non può più essere rimandato. Questo, a causa dei via via crescenti sospetti di Riku Harada e dei possibili pericoli all’orizzonte.

Boy’s Abyss 16

7,00 €

COME REAGIRESTI SE QUALCOSA SU CUI HAI FANTASTICATO A LUNGO PRENDESSE VITA DAVANTI AI TUOI OCCHI?

Di fronte a Reiji, incredulo, ecco la ragazza che desiderava rivedere, Nagi! Un incontro voluto dal destino che lo turba nel profondo… mentre la professoressa Shibasawa si ostina a inseguire la chimera di un amore impossibile.

True Beauty 15

14,90 €

IL MONDO DEL BEAUTY NON È TUTTO ROSE E FIORI

Barbie Joo sta lavorando sodo per diventare una make-up youtuber e una beauty influencer. Non è la sola a inseguire il successo: un inaspettato rivale le darà filo da torcere e lotterà con le unghie e con i denti per il suo stesso sogno.

My Home Hero 25

7,90 €

LA RESA DEI CONTI CON SHINO

Il coinvolgimento nella vicenda di Woha e Asa si rivela essere un’arma a doppio taglio per Tetsuo e Ozawa. Mentre Shino pianifica le contromosse, la situazione sta diventando disperata. Il confronto si avvia alla sua fase finale.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Twin Star Exorcists 34

5,90 €

PERCHÉ NEL CORPO DI BENIO C’È IL FRATELLO YUTO?

Qualcosa dev’essere andato storto nel rito celebrato da Chinu e gli esorcisti devono trovare una soluzione in fretta. Solo Benio e Rokuro, insieme, hanno il potere di salvare il mondo dalla furia distruttrice del Re Impuro…

Naruto il Mito 8

5,20 €

I ventuno componenti rimasti dovranno affrontare individualmente la terza prova: un torneo di combattimento a eliminazione diretta. Vedremo scontrarsi Sasuke con Yoroi, Zaku con Shino, Tsurugi con Kankuro e Sakura con Ino.

Naruto il Mito 19

5,20 €

Un numero di tutta azione in cui i tre ninja supremi parteciperanno a uno scontro memorabile! Che ruolo avrà Naruto in una battaglia di simili proporzioni?

Death Note 2

5,20 €

Light Yagami, dopo aver scoperto di essere tenuto sotto controllo dall’FBI, ordisce un complesso e rischioso piano per eliminare tutti gli agenti americani. Sebbene il suo delittuoso progetto vada a buon fine, ora il cappio è sempre più stretto attorno a lui. Elle, in primo luogo, decide di concentrare le indagini su tutte le persone coinvolte con le ricerche effettuate dagli agenti dell’FBI assassinati da Kira. Fra questi vi è naturalmente anche Light, che ora dovrà fare i conti con una sorveglianza strettissima, con tanto di telecamere spia nascoste nella sua casa.