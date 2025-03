Le uscite Planet Manga del 27 marzo 2025

Tra le uscite Planet Manga del 27 marzo 2025 troviamo la conclusione di ben tre serie: Batman Justice Buster, il manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi dedicato al Cavaliere Oscuro, My Home Hero, il crudo dramma di Naoki Yamakawa e Masashi Asaki e Kaina of the Great Snow Sea, l’opera ideata da Tsutomu Nihei per i disengi di Itoe Takamoto.

Inoltre tanti altri titoli come Boy’s Abyss, Otherside Picnic, Rooster Fighter e altro ancora.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 27 marzo 2025.

Le uscite Planet Manga del 27 marzo 2025

Batman Justice Buster 4

7,50 €

GOTHAM CITY È NEI GUAI: RIUSCIRÀ IL CAVALIERE OSCURO A SALVARLA?

Ha agito da dietro le quinte finora, ma per l’uomo chiamato Joe Chill è giunto il momento di svelare le proprie carte. Non è il solo a fare la sua mossa: entra in azione Robin, l’Intelligenza Artificiale sviluppata da Batman in veste del tutto autonoma. La tanto attesa e incredibile conclusione del manga di Batman creato da Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi!

Boy’s Abyss 17

7,00 €

FINO A CHE PUNTO UN UOMO PUÒ ESSERE OSSESSIONATO DA UNA DONNA?

Nagi è scomparsa e Reiji non riesce a pensare ad altro. Si sarà nascosta? Avrà deciso di togliersi la vita senza di lui? Proprio mentre il ragazzo decide di andare a cercarla, una telefonata lo trascina indietro nell’inferno di follia da cui cercava di scappare.

Trinity Seven – L’Accademia delle Streghe 31

6,90 €

LA BATTAGLIA DECISIVA CONTRO ARIAN

Le Trinity Seven continuano la loro lotta frenetica contro degli avversari sempre più forti. Mira, Yui e Akio fanno vedere di che stoffa sono fatte, ma dopo uno scontro magico all’ultimo sangue… una bella pausa alle terme è d’obbligo!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

My Home Hero 26

7,90 €

IL DESTINO DI TETSUO TOSU

Lo scontro giunge a una violenta conclusione, dove padre e figlia dovranno scegliere ciò che è più giusto. Riuscirà Tetsuo Tosu a proteggere il futuro della propria famiglia? Scopritelo in questo numero finale!

Consigliato a un pubblico maturo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Otherside Picnic 13

9,90 €

COSA SUCCEDE NELL’APPARTAMENTO ACCANTO A QUELLO DI SORAWO?

Strane presenze nell’oscurità sembrano perseguitare la ragazza e le visioni che ha avuto alla fattoria la tormentano ancora. L’Altra Parte si fa sempre più strada nella realtà di ogni giorno, ma non c’è posto per la paura in questo momento. Per fortuna con lei c’è sempre Toriko…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Kei X Yaku – Dangerous Buddy 11

9,90 €

IL PASSATO TORNA A PERSEGUITARE SHIRO

Mentre l’indagine sul seme verde prosegue, il mistero dei genitori di Shiro sembra essere in qualche modo legato a un enigmatico scienziato della Shindo Chemicals. Questa rivelazione rischia però di indurre lo yakuza a scelte controproducenti…

IL MANGA DA CUI È TRATTO IL LIVE ACTION

Rooster Fighter 8

7,50 €

È LA FINE PER IL VECCHIO GALLO?

Perché sul petto di Pioko è comparso lo stesso misterioso simbolo che contraddistingue il BiancOni? E come mai il padre di Keiji e Keisuke non torna in sé nonostante le ferite si siano ormai rimarginate? Di certo Elisabeth conosce i suoi polli e sa di dover prendere la situazione tra le zampe.

D.N.Angel – Ultimate Deluxe Edition 10

15,00 €

HIKARI E NIWA

Il tempo degli Hikari è limitato e tutte le opere d’arte sono a rischio! Lo scontro tra Dark e Krad è ormai dunque inevitabile e Daisuke è posto davanti a scelte cruciali per il futuro.

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 5

14,90 €

INTRIGANTI RIVELAZIONI SUL PRESIDENTE DELL’HOST CLUB

Tamaki è davvero impazzito? Da quando la principessa Michelle è giunta in visita all’Ouran,

lui si è trasformato in uno zerbino pronto a esaudire i suoi peggiori capricci. Come al solito, è Haruhi a subirne le conseguenze!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Detonation Island Double Edition 7

12,90 €

UN EVENTO ECLATANTE CHE RIMARRÀ NELLA STORIA

Takashi sa bene che non potrà continuare a correre per sempre, fregandosene di tutto il resto. Per questo ha intenzione di lasciare un ricordo indelebile: riunire le tre grandi bande rivali di Tokyo in un unico, enorme raduno.

Thunder3 6

7,90 €

NUOVO APPUNTAMENTO PER L’ACTION DI YUKI IKEDA

Dopo essersi infiltrato nella nave madre del nemico, Pyontaro ritrova finalmente sua sorella Futaba, ma tra i due si intromette un gigantesco mostro meccanico. Sotto di loro, a Shibuya, torna la calma dopo le battaglie con gli alieni, ma una sorpresa attende i Rebellion…

Kaina of The Great Snow Sea 4

7,00 €

L’APPASSIONANTE CONCLUSIONE DELLA SERIE DI TSUTOMU NIHEI

Kaina, Ririha e Yaona sono scesi nei sotterranei del palazzo reale per dimostrare l’esistenza del grande albero orbitale. Proprio quando trovano un indizio, Valgia schiera un’arma gigantesca. Riuscirà il gruppo a proteggere Atland?

Evol 8

7,90 €

LA SPERANZA È L’ULTIMA A MORIRE

Akari è intrappolata da Kurosaki, Nozomi è in preda alla rabbia e Sakura scopre qualcosa di

sconvolgente. Gli Evol sembrano essersi dispersi, ma solo un obiettivo può riunirli. Mom è un avversario terribile e la schiera di super eroi si fa sempre più fitta e agguerrita. Riusciranno a distruggere il mondo?

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 4

14,90 €

È LA FINE PER NAOTO DATE?

Grazie alla nuova mossa speciale ideata affrontando Mister Kamikaze, l’Uomo Tigre è riuscito a sconfiggere il terrificante Bobo Brazil. Sulla sua strada, però, si para il gigantesco Black V, pronto a tutto pur di vendicare il suo maestro.

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’ANIME SU PRIME VIDEO

She Is Beautiful 4

7,00 €

COS’È SUCCESSO DAVVERO A KURUMI?

Costretta a fermarsi perché rimasta senza soldi, Kurumi viene raggiunta da Misaki, che sfrutta la sua sorprendente somiglianza con Sayaka per fingersi lei. La vera Sayaka, nel frattempo, si incontra segretamente con Hikari, ma non sembra la stessa di un tempo.

Black Clover 8

5,50 €

Per contrastare i piani dell’Occhio magico della notte bianca, il Toro Nero viene incaricato di recuperare nel tempio sottomarino una delle pietre magiche a cui mirano i terroristi. Mentre Asta e compagni affrontano la battle royale organizzata per l’occasione dai maghi sacerdoti, il gioco si tramuta in guerra con l’arrivo di Vetto dei Third Eye!

Naruto il Mito 10

5,50 €

Con un furioso scontro fra Rock Lee e Gaara si concludono i duelli preliminari per la terza prova dell’esame di selezione dei chunin. La terza prova, che avrà luogo un mese dopo, consisterà in un torneo a eliminazione diretta dove i nove genin rimasti non dovranno necessariamente vincere, ma dimostrare di possedere le qualità per divenire dei ninja caposquadra.