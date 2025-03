Le uscite Panini Comics del 6 marzo 2025

Le uscite targate Panini Comics del 6 marzo 2025 si compongono esclusivamente di un nuovo numero della serie bimestrale La Spada Selvaggia di Conan, la serie antologica e di grande formato dedicata al barbaro cimmero creato da Robert E. Howard.

La serie The Savage Sword of Conan, rilanciata nel 2024 da Heroic Signatures e Titan Comics, ha segnato infatti il ritorno di un’icona del genere sword & sorcery. Pubblicata come la sua classica predecessora in formato rivista in bianco e nero, la serie adotta un approccio antologico, includendo nuove storie a fumetti, racconti in prosa, poesie e illustrazioni.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 6 marzo.

La Spada Selvaggia di Conan 3

6,90 €

Contiene: Savage Sword of Conan (2024) #3

Terzo appuntamento con il magazine antologico in bianco e nero e di grande formato! Un racconto inquietante di Conan ispirato a Un lupo mannaro americano a Londra, l’emozionante conclusione della saga di Solomon Kane, una storia silenziosa di Conan, un’anteprima del romanzo di John C. Hocking Conan: City of the dead e una poesia di Jim Zub illustrata da Roberto De La Torre.