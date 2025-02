Tra le uscite targate Panini Comics del 6 febbraio 2025 troviamo il secondo numero della nuova serie di Teenage Mutant Ninja Turtles (anche in edizione variant), che prosegue il rilancio orchestrato da Jason Aaron e illustrato per i primi numeri da una serie di quattro artisti di prim’ordine, ognuno per un protagonista diverso (questa volta tocca a Rafael Albuquerque su Michelangelo).

Inoltre torna in edizione Deluxe tutto il ciclo di Alien scritto da Phillip Kennedy Johnson, che ha segnato l’esordio degli Xenomorfi sotto il marchio Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 6 febbraio.

Le uscite Panini Comics del 6 febbraio 2025

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

3,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #2

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Variant di Lee Bermejo

6,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #2

Continuano le nuove avventure delle Tartarughe Ninja scritte da Jason Aaron! A Tokyo, Michelangelo è diventato una star della TV, ma gli mancano i suoi fratelli e la vita che conduceva insieme a loro a New York. Il passato, però, sta per presentargli il conto sotto forma di un gruppo di ninja armati fino ai denti! E se vorrà sopravvivere, il nostro eroe in carapace dovrà tornare a essere il guerriero che era un tempo.

Alien Deluxe 1

49,00 €

Contiene: Alien (2021) #1/12, Alien: Icarus (2022) #1/6, Alien Annual (2022) #1

Nell’anno 2200, in una stazione orbitante della mega-corporazione Weyland-Yutani, alcuni scienziati della Compagnia sono riusciti a clonare uno Xenomorfo. Le cose, però, non sono andate secondo i piani e la creatura più letale dell’universo si è evoluta e liberata. Inizia così un sorprendente trittico di storie che segna l’inizio del nuovo corso degli Xeno-comics scritto dalla superstar Phillip Kennedy Johnson e disegnato da artisti del calibro di Salvador Larroca e Julius Ohta. Tre storie di puro terrore ambientate nello spazio profondo, dove nessuno potrà sentirvi urlare!