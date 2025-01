Tra le uscite targate Panini Comics del 30 gennaio 2025 troviamo un nuovo numero di Star Wars, che si dirige verso la fine dell’era attuale con il racconto della battaglia di Jakku, che segnerà l’inizio dell’era della Nuova Repubblica.

Inoltre il primo volume di The Complete Peanuts, la nuova edizione brossurata della collana che presenta in ordine cronologico le celeberrime strisce di Charlie Brown, Snoopy e compagnia firmate da Charles Schultz. Un vero caposaldo della storia del fumetto che non può mancare nelle librerie di qualsiasi appassionato: pubblicata per la prima volta nel 1950, la serie ha saputo riflettere le fragilità umane attraverso i suoi personaggi iconici, esplorando emozioni universali come l’insicurezza, la delusione e l’amicizia. La sua comicità malinconica ha creato uno spazio di introspezione, permettendo ai lettori di confrontarsi con le proprie esperienze e sentimenti. Schulz ha trasformato il fumetto in una forma d’arte capace di esprimere empatia e profondità emotiva, influenzando generazioni di artisti e lettori.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 23 gennaio 2025.

Le uscite Panini Comics del 30 gennaio 2025

Star Wars 47

Star Wars 115

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #47, Darth Vader (2020) #47

Il processo per tradimento di Lando Calrissian giunge alla conclusione. Le prove non sono in suo favore e c’è la sua ammissione di colpa: ma è possibile che l’affascinante Lando abbia ancora qualche carta da giocare? E Darth Vader riuscirà a superare le difese della Cittadella Sith su Exegol?

The Complete Peanuts 1

19,90 €

Contiene: The Complete Peanuts 1950-1952 Paperback Edition vol. 1

The Complete Peanuts è la più prestigiosa, raffinata e completa edizione cronologica delle celeberrime strisce di Charles Schulz dedicate a Snoopy, Charlie Brown e alla gang dei Peanuts. Dopo la versione cartonata, questo primo volume inaugura l’edizione brossurata della collana e presenta i primi due anni (e qualche mese) di strisce, un’introduzione di Garrison Keillor e un saggio biografico su Schulz di David Michaelis.