Tra le uscite targate Panini Comics del 27 febbraio 2025 troviamo due nuovi numeri delle due serie entrambe intitolate Teenage Mutant Ninja Turtles. Difficile fare confusione, però: la nuova serie, giunta al terzo numero e in uscita anche in edizione variant, è lo spillato di 32 pagine che presenta le storie del recentissimo rilancio scritte da Jason Aaron e disegnate da vari disegnatori differenti nei primi numeri, mentre la serie più anziana, brossurata e di oltre 100 pagine, si sta apprestando a pubblicare le ultime storie della serie originale precedente, orchestrate da Sophie Campbell.

Inoltre torna l’ambiziosa serie W0rldtr33 di James Tynion IV, arriva un nuovo numero di Star Wars: L’Alta Repubblica e scopriamo due spin-off cinematografici che prendono le mosse da film di James Cameron, uno dedicato ad Avatar e l’altro ad un ipotetico sequel del classico Aliens.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 27 febbraio 2025.

Star Wars: L’Alta Repubblica 14

Star Wars: L’Alta Repubblica 46

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #10

Keeve Trennis e i suoi compagni Jedi sono all’inseguimento del Barone Boolan, ma riusciranno ad avere la meglio su di lui e i suoi Senza Nome? E Skeer si è davvero unito alle file dei Nihil?

Teenage Mutant Ninja Turtles 3

3,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #3

Variant di Lee Bermejo

6,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #3

In questo nuovo capitolo delle avventure delle TMNT scritte da Jason Aaron, i riflettori sono puntati su Leonardo, giunto sulle rive del fiume Gange per unirsi a una colonia di tartarughe del fango. Anch’esse, però, hanno i loro nemici, e non saranno gli unici che il nostro eroe dovrà affrontare nel suo percorso alla ricerca della salvezza e della pace interiore

Teenage Mutant Ninja Turtles 75

14,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #140/143, Teenage Mutant Ninja Turtles 40th Anniversary Special (2024) #1 (X, XI)

Un assassino di mutanti sta mietendo vittime a Manhattan, ma le Tartarughe Ninja sono indecise sulla linea d’azione da seguire. E mentre una di loro deve vedersela con la legge, Alopex fa il suo ritorno in scena e un’inquietante minaccia nell’ombra si appresta a colpire. In appendice: due storie brevi ambientate nel passato recente delle TMNT

W0rldtr33 2

Ph34r

23,00 €

Contiene: W0rldtr33 (2023) #6/11

Continua la saga horror del vincitore dell’Eisner Award James Tynion IV (Batman, The Department of Truth) e Fernando Blanco (Detective Comics), e nessuno è al sicuro! Spingendo semplicemente un pulsante, Gabriel Winter ha cambiato il mondo intero. Mentre i suoi cari affrontano le conseguenze di quel gesto, l’agente speciale

Siobhan Silk cerca di scoprire cosa si è messo in moto venticinque anni prima a Palo Alto e vengono alla luce le origini di PH34R, che sta lasciando una scia di sangue alle sue spalle.

Avatar: Frontiers of Pandora – Il Viaggio di So’Lek

18,00 €

Contiene: Avatar: Frontiers of Pandora – So’lek’s Journey (2024) #1/6

Un nuovo volume che racconta una storia inedita di So’lek, il guerriero visto nel famoso videogioco di Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora! Siamo nell’anno 2154, una delle più grandi battaglie della storia di Pandora si è appena conclusa e So’lek, sopravvissuto, dovrà fare un viaggio sul pianeta – ma anche in se stesso – per capire quale sarà il suo futuro e il suo ruolo tra i Na’vi! Un’appassionante avventura imperdibile tanto per i fan del videogioco quanto per quelli del film!

Aliens: What If…?

18,00 €

Contiene: Aliens: What if…? (2024) #1/5

Nel capolavoro cinematografico di James Cameron, il piano di Carter Burke era quello di sacrificare le vite di Ellen Ripley, della piccola Newt e di tutti i Marine Coloniali su LV-426 per recuperare embrioni vitali di Xenomorfo e consegnarli al reparto armi della Weyland-Yutani. I suoi terrificanti, però, hanno miseramente fallito e l’aziendalista senza scrupoli è finito dritto tra le fauci di uno Xenomorfo. Ma cosa sarebbe successo se invece si fosse salvato? Scopriamolo in questo ipotetico sequel di Aliens – Scontro finale!