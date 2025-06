Le uscite Panini Comics del 26 giugno 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 26 giugno 2025 troviamo, oltre ad un nuovo numero della serie regolare, uno speciale volume in tricromia dedicato alle Tartarughe Ninja: Teenage Mutant Ninja Turtles: Black, White & Green

Inoltre fa il suo esordio la nuova incarnazione della serie in grande formato e in bianco e nero di Conan, La Spada Selvaggia di Conan, e arrivano altri due nuovi romanzi di Warhammer.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 26 giugno 2025.

Le uscite Panini Comics del 26 giugno 2025

Teenage Mutant Ninja Turtles 7

4,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #7

Teenage Mutant Ninja Turtles 7

Variant di Khary Randolph

7,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #7

Quello delle Tartarughe Ninja con New York sembrava un binomio indissolubile. Ora, però, le cose non stanno più così e le forze dell’ordine della Grande Mela sembrano avere tutte le intenzioni di rendere il loro ritorno a casa il più breve e difficile possibile. Ai nostri eroi non resta che prendere la più drastica e sorprendente delle decisioni… trasferirsi nel New Jersey!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

La Spada Selvaggia di Conan 1

7,90 €

Contiene: Savage Sword of Conan (2024) #1

Primo numero per l’attesissima edizione italiana di Savage Sword of Conan, serie prodotta da Titan Comics ed Heroic Signatures! Nelle 80 pagine in bianco e nero (!) di questa rivista in grande formato, identico all’originale americano, trovate un lungo racconto del Cimmero scritto dall’autore di Aliens, The Mask e Predator, John Arcudi, con più mostri di quanti vi possiate immaginare. Solomon Kane rivive in una storia di Patrick Zircher (Savage Avengers), mentre Jim Zub (Conan il Barbaro) ci offre un racconto in prosa di Conan. Inoltre, articoli e illustrazioni!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Black, White & Green

28,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: Black, White & Green (2024) #1/4

Le Tartarughe Ninja come non le avete mai viste: in un glorioso bianco, nero e verde! In questa raccolta in grande formato di storie brevi, pezzi da novanta dei comics e nomi tra i più caldi della scena fumettistica indipendente si cimentano con l’universo delle TMNT con risultati sorprendenti. Un volume semplicemente imperdibile per ogni appassionato!

Star Wars: L’Alta Repubblica – Fase I: La Luce dei Jedi

Star Wars Omnibus

60,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2021) #1/15, Star Wars: The High Republic – Eye of the Storm (2022) #1/2, Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows (2021) #1/5

In un unico volume, tutta la Fase I della serie a fumetti campione di vendite che racconta l’età dell’oro dei Jedi in un periodo storico mai esplorato prima: l’Alta Repubblica. Saremo al fianco della Padawan Keeve Trennis e dei Jedi dell’avamposto Faro Starlight per incredibili avventure alla frontiera della Repubblica, faccia a faccia con nuovi e oscuri nemici: i Nihil!

La Spada Selvaggia di Conan 33

1992 – Parte I

26,00 €

Contiene: The Savage Sword of Conan (1974) #187/192

L’incredibile conclusione della saga che vedrà Thoth-Amon contro Thulsa-Doom e Conan nel mezzo! E poi, dopo essere tornato dai mari, il Cimmero si ritrova sulle rive del Khitai ad affrontare un’onnipotente strega-regina e le sue donne guerriere. Conan riprenderà poi il mare in cerca di tesori in compagnia dei pirati e cercherà di rapire tre bellissime donne… solo per scoprire che non sono quello che sembrano! Roy Thomas e John Buscema ci riportano di nuovo nell’Età Hyboriana per una serie di avventure incomparabili.

Warhammer 40.000: L’Infinito e Il Divino

19,90 €

Contiene: Warhammer 40.000: The Infinite and the Divine

Anche quando abitavano corpi organici, Trazyn l’Infinito e Orikan il Divinatore erano ai poli opposti. Da una parte Trazyn, un collezionista di curiosità storiche con una galleria piena di pericolosi artefatti – e persone – del passato galattico; dall’altra Orikan, un cronomante senza pari che prevede e manipola il futuro. Quando emerge un artefatto che potrebbe celare la chiave per il prossimo stadio evolutivo dei Necron, questi due esseri maniacali avviano un gioco di inseguimenti multimillenario che estingue civiltà, riplasma linee temporali e cambierà entrambi per sempre.

Warhammer – The Horus Heresy 6

La Calata Degli Angeli

19,90 €

Contiene: Descent of Angels: The Horus Heresy Book 6

Da millenni il pianeta Caliban viene protetto dagli ordini cavallereschi, impegnati a combattere le grandi bestie provenienti dalle foreste. I giovani Zahariel e Nemiel aspirano a unirsi al migliore tra questi ordini, guidato da Lion El’Jonson e dalla sua visione di un mondo pacifico e unito. Ma l’arrivo dell’Imperium porta nuove preoccupazioni e un nuovo destino per il Leone come parte della Grande Crociata, mentre i Figli di Caliban devono decidere se seguirlo nella gloria tra le stelle