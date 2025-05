Le uscite Panini Comics del 22 maggio 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 22 maggio 2025 troviamo il gran finale della serie dedicata a Darth Vader sulle pagine di Star Wars (serie che proseguirà idealmente in Legacy of Vader, con protagonista Kylo Renn), mentre si conclude la testata “storica” delle Teenage Mutant Ninja Turtles con una miniserie completa dedicata al Clan del Piede.

Inoltre torna lo Spawn Universe con un nuovo volume di Scorched e con lo speciale Spawn Kills Every Spawn, arriva anche un volume dedicato ai Master of The Universe, prequel della serie Netflix ed esce uno speciale sequel del videogame Life is Strange: Forget-Me-Not.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 15 maggio 2025.

Star Wars 51

Star Wars 119

6,00 €

Contiene: Darth Vader (2020) #50

Darth Vader è pronto a scatenare l’incredibile potere che ha accumulato attraverso lo Scisma Imperiale contro l’unica persona nella galassia che odia più di quanto lui odi se stesso: l’Imperatore Palpatine! Un finale di oltre cinquanta pagine con ospiti Luke Skywalker, Leia Organa, Sabé, Ochi di Bestoon e molti altri!

Teenage Mutant Ninja Turtles 78

16,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Untold Destiny of the Foot Clan (2014) #1/5

Ultimo numero della storica testata dedicata alle TMNT! Karai ha trascorso gran parte della sua esistenza all’ombra di altri uomini. Prima suo padre, poi il suo antenato Shredder. Ma ora le cose sono cambiate e la guerriera ha grandi progetti per il Clan del Piede. Qualcun altro, però, ha tutte le intenzioni di mettere le mani sul suo retaggio. Una miniserie completa che definisce il presente e il futuro degli avversari per eccellenza delle Tartarughe Ninja.

Scorched: Ritorsioni 6

20,00 €

Contiene: Scorched (2022) #22/33

Il Trono dell’Inferno appartiene ora a Nyx, che ha bandito Spawn e gli Scorched sulla Terra, lasciandoli privi dei loro poteri. Le cose prendono una piega inaspettata quando Jason Wynn e l’Agenzia fanno un sorprendente ritorno, spingendo Jessica Priest e il suo team a continuare la lotta. Ma senza poteri, riusciranno gli Scorched a non farsi catturare dagli O-Killer e dalla folle Viscerator?

Spawn Universe Presenta: Spawn Kills Every Spawn

20,00 €

Contiene: Spawn Kills Every Spawn (2024) #1/5

Scoprire di non essere l’unico Hellspawn può essere uno shock, soprattutto quando ci si rende conto di non essere nemmeno il capobranco. La soluzione? Eliminare la concorrenza! Spawn è pronto a dichiarare guerra a tutti gli altri Spawn, assicurandosi che nessuno sfugga alla sua furia e che tutti si inchinino davanti a lui. Una strepitosa parodia a fumetti nel solco di Spawn Kills Everyone! dallo scrittore di Scorched e dal disegnatore dei videogame Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It’s About Time!

Masters of The Universe: Forgiare il Destino

18,00 €

Contiene: Masters of the Universe: Forge of Destiny (2023) #1/4

Un nuovo volume dedicato ai Masters of the Universe che mostrerà qualcosa di mai visto prima: le avventure inedite dal primo anno di Adam nei panni di He-Man! Ancora inesperto, il principe e i suoi compagni viaggiano in una misteriosa nazione dove resteranno vittima di un complotto di Skeletor! Mistero e avventura vi aspettano in questo entusiasmante prequel della serie di successo di Netflix

Life is Strange: Forget-Me-Not

20,00 €

Contiene: Life is Strange: Forget-Me-Not (2023) #1/4

Il fumetto che fa da seguito al videogioco Life is Strange: True Colors! Volete sapere come proseguono le vite di Alex Chen e Steph Gingrich? Allora non potete perdere questo incredibile volume che parte da uno dei finali possibili del gioco e mostra cosa succede quando, durante la loro tournée, le due si imbattono in una ragazzina che vaga da sola di notte sul ciglio di una strada di campagna e che si rivelerà avere ricordi non suoi e poteri che non comprende!

The Complete Peanuts 5

19,90 €

Contiene: The Complete Peanuts 1959-1960 Paperback Edition vol. 5

Continua la raccolta cronologica completa delle strisce di Charles M. Schulz. Con la conclusione del primo decennio di vita della gang, si verificano alcuni eventi seminali: nasce Sally Brown, Linus comincia ad aspettare l’arrivo del Grande Cocomero e la dottoressa Lucy Van Pelt apre il suo chiosco psichiatrico (“Cinque centesimi, grazie!”). Con un’introduzione della fan numero uno Whoopi Goldberg.

Warhammer – The Horus Heresy 5

Fulgrim

19,90 €

Contiene: Fulgrim: The Horus Heresy Book 5

Sotto il comando del Signore della Guerra Horus, la Grande Crociata continua. Fulgrim, Primarca degli Emperor’s Children, conduce i suoi guerrieri in battaglia contro un vile nemico alieno, ignaro delle forze oscure che hanno già posato il proprio sguardo sull’Imperium dell’Umanità. I vincoli della lealtà vengono messi alla prova e ogni capriccio assassino concesso mentre gli Emperor’s Children compiono i primi passi sul cammino di corruzione che a un certo punto li condurrà sulla superficie di Isstvan V…