Le uscite Panini Comics del 20 marzo 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 20 marzo 2025 troviamo la tanto discussa biografia Elon Musk: Inchiesta Su Un Nuovo Padrone del Mondo firmata da Darryl Cunningham, uscita in Francia ma non che non ha trovato traduzione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a detta dell’autore per paura di conseguenze legali.

Inoltre un nuovo numero della serie brossurata delle Teenage Mutant Ninja Turtles, che si avvicina alla conclusione e al ricongiungimento con la nuova serie, un nuovo volume della storica serie regolare di Spawn e la terza graphic novel di The Witcher.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 20 marzo 2025.

Teenage Mutant Ninja Turtles 76

14,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #144/147, Teenage Mutant Annual (2022) #1

Lo scontro finale tra le TMNT e la mente criminale responsabile degli omicidi di Mutant Town fa da prologo alla saga conclusiva della serie, nella quale i nostri eroi dovranno vedersela con l’inquietante minaccia temporale di nome Armaggon. Quindi, una lunga storia ambientata nel passato recente dei nostri eroi, scritta e disegnata da Juni Ba.

Spawn 10

Il Segreto di Lyra

13,00 €

Contiene: Spawn (1992) #354/357

Un nuovo capitolo della storica serie regolare dedicata alla Progenie Infernale di Todd McFarlane! Spawn ha deciso di debellare il vampiro Bludd una volta per tutte, ma senza i poteri a sua disposizione si rende conto di aver bisogno di aiuto. Al Simmons non ama lavorare con un partner, soprattutto se ha legami con il Paradiso e l’Inferno, ma Lyra sembra avere ancora i suoi poteri per qualche motivo, e lui è determinato a scoprire perché. Disegni dell’artista di Spawn Pistolero e Flash: Brett Booth!

Darth Vader 7

Forza Incontrollata

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Darth Vader (2020) #33/36, Darth Vader (2015) #3

Darth Vader ha perso il suo controllo sulla Forza e ora niente è al sicuro, nemmeno la sua nave! Di fronte alla distruzione totale, Sabé è pronta a sfruttare l’opportunità che le si presenta: possibile che l’Oscuro Signore dei Sith sia così vulnerabile da rivolgersi alla sua ex alleata, la Dottoressa Aphra?

The Witcher: Il Confine del Mondo

12,00 €

Contiene: The Witcher: The Edge of the World

Terzo adattamento in formato graphic novel con i racconti di The Witcher di Andrzej Sapkowski. In questo volume vedrete Geralt di Rivia, accompagnato dal suo fidato amico Dandelion, ricevere un incarico davvero particolare: trovare un “diavolo” che infesta i campi vicini a un villaggio e farlo sparire. Ma in nessun caso dovrà essere ucciso! Cosa si nasconderà dietro questa richiesta davvero strana da fare a un Witcher?

Elon Musk: Inchiesta Su Un Nuovo Padrone del Mondo

25,00 €

Contiene: Elon Musk: Enquête sur un nouveau maître du monde

Una biografia molto ben documentata e a tratti tagliente di uno dei più controversi personaggi al mondo. Dalla sua infanzia in Sud Africa allo sviluppo di PayPal, dalla concezione di Tesla e SpaceX all’acquisizione di Twitter, questa vasta inchiesta rivela alcune sfaccettature poco conosciute e talvolta scioccanti della carriera di uno degli uomini più ricchi e più sfuggenti del pianeta. L’autore Darryl Cunningham usa la figura di Elon Musk per analizzare come il potere del miliardario e la sua ricchezza possano avere un enorme impatto sulla società e influire sulla vita di milioni – o addirittura miliardi – di persone.

The Complete Peanuts 3

19,90 €

Contiene: The Complete Peanuts 1955-1956 Paperback Edition vol. 3

Terzo appuntamento con questa imperdibile ristampa integrale e cronologica. A metà degli anni 50, la prima fase di crescita dei personaggi è ormai quasi completa: Linus comincia a parlare, Snoopy esplora le proprie eccentricità, Lucy si innamora di Schroeder e Charlie Brown è sempre più “tirae-molla”. Introduzione del creatore dei Simpsons, l’impareggiabile Matt Groening.

Asterix Omnibus 5

45,00 €

Contiene: Le Grand Fossé, L’Odyssée d’Astérix, Le Fils d’Astérix, Astérix chez Rahãzade, La Rose et le glaive, La Galère d’Obélix

La monumentale collana di Omnibus sulle avventure di Asterix continua! In questo quinto appuntamento, sei storie a firma di Albert Uderzo, tra avventure “shakespeariane” e viaggi da un capo all’altro del mondo (conosciuto e sconosciuto): Asterix e il grande fossato, L’odissea di Asterix, Il figlio di Asterix, Le mille e un’ora di Asterix, Asterix la rosa e il gladio e Asterix e la galera di Obelix.