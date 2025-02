Le uscite Panini Comics del 20 febbraio 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 20 febbraio 2025 troviamo un volume di Star Wars dedicato al leggendario cacciatore di taglie Jango Fett, padre di Boba attivo prima delle Guerre dei Cloni.

Inoltre il romanzo Una Nuova Alba, dedicato a Kanan Jarrus, uno dei protagonisti di Star Wars: Rebels, un nuovo numero della serie di Conan il Barbaro e il secondo volume di The Complete Peanuts.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 20 febbraio 2025.

Le uscite Panini Comics del 20 febbraio 2025

Conan Il Barbaro 8

Conan il Barbaro 26

5,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (2023) #15/16

Dopo aver lasciato la Cimmeria pieno di voglia di vagabondare, un giovane Conan si dirige a nord in cerca di gloria. Quello che troverà in quel clima freddo cambierà per sempre le sue prospettive, avviandolo sulla strada che lo renderà una leggenda. Si conclude qui il vero e proprio antefatto di La figlia del gigante dei ghiacci, una delle storie più celebri di R.E. Howard, il creatore del Barbaro!

Jango Fett: Sulle Tracce della Speranza Perduta

Star Wars Collection

16,00 €

Contiene: Star Wars: Jango Fett (2024) #1/4, Star Wars: Revelations (2023) #1 (III)

Jango Fett, padre di Boba Fett e leggendario cacciatore di taglie, ha una taglia da trovare e un mistero da risolvere. Ma il più formidabile cacciatore di taglie della galassia riuscirà a raggiungere tutti i suoi obiettivi con la pericolosa e mortale Aurra Sing nel mezzo? Ethan Sacks e Luke Ross ci portano all’epoca che precede le Guerre dei Cloni per un’avventura tutta azione.

The Complete Peanuts 2

19,90 €

Contiene: The Complete Peanuts 1953-1954 Paperback Edition vol. 2

In questo secondo volume di The Complete Peanuts in edizione brossurata assistiamo all’evoluzione di molti personaggi. Al cast inizialmente composto da Charlie Brown, Shermy, Patty, Violet, Schroeder, Lucy, ‘baby’ Linus e Snoopy si unisce anche il polveroso Pigpen. Il volume contiene un’introduzione del leggendario giornalista Walter Cronkite e una breve scheda biografica dedicata a Charles Schulz.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Star Wars Romanzi: Una Nuova Alba

23,00 €

Contiene: Star Wars: A New Dawn

Da quando i Jedi sono stati condannati a morte e costretti a fuggire da Coruscant, Kanan Jarrus si è dedicato anima e corpo a sopravvivere, piuttosto che a servire la Forza. Girovagando da solo per la galassia, Kanan ha deciso di non immischiarsi. Ma la brutale morte di un suo amico per mano dell’Impero costringerà l’ex Jedi a fare una scelta: piegarsi alla paura o combattere. Insieme a una banda di improbabili eroi, Kanan dovrà salvare il pianeta Gorse da una minaccia di proporzioni apocalittiche.