Le uscite Panini Comics del 19 giugno 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 19 giugno 2025 troviamo l’inizio de La Battaglia di Jakku, la saga che trasporta i fumetti di Star Wars nell’epoca appena successiva a Il Ritorno dello Jedi, facendo da ponte tra la trilogia originale e quella sequel.

Inoltre si conclude la Battaglia della Pietra Nera sulle pagine di Conan il Barbaro, mentre fa il suo esordio lo spin-off di Spawn (che continua anche con il settimo volume di Re Spawn) Rat-City, dedicato ad uno Spawn di un futuro distopico.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 19 giugno 2025.

Star Wars: La Battaglia di Jakku 1

Star Wars 120

6,00 €

Contiene: Star Wars: The Battle of Jakku – Insurgency Rising (2024) #1/2

Un nuovo numero uno del mensile di Star Wars che ci porta subito dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi! Dopo la Battaglia di Endor, Luke, Leia e la nascente Nuova Repubblica devono affrontare un Imperiale ribelle determinato a preservare lʼeredità di Palpatine e Vader a ogni costo! E chi sono i misteriosi e mortali Accoliti dellʼAldilà?

Conan Il Barbaro 10

Conan il Barbaro 28

6,00 €

Contiene: Conan: Battle of the Black Stone (2024) #3/4

La battaglia della Pietra Nera si conclude su queste pagine! Conan è perseguitato dalle ombre, incubi viventi collegati a un misterioso simbolo inciso sulla Pietra Nera. L’indicibile Male predetto da Thulsa Doom incombe sull’Era Hyboriana e su tutte le epoche a essa collegate… e ci vorrà più di un Barbaro solitario per fermare la sua inesorabile marcia sul tempo, sullo spazio e sulla sanità mentale.

Spawn Universe Presenta: Rat-City 1

Lo Spawn del Futuro

22,00 €

Contiene: Rat-City (2024) #1/6

Una nuova serie visivamente sbalorditiva ambientata in un futuro distopico! Peter Cairn è un individuo unico con un tragico passato da militare divenuto un Hellspawn a causa della detonazione necroplasmica di Al Simmons e del suo effetto a catena avvenuto non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Etichettato come “deviante” dalla corporation corresponsabile della sua mutazione, Cairn finirà per affrontarla per salvare un nuovo amico!

Re Spawn 7

Segreti Svelati

20,00 €

Contiene: King Spawn (2022) #37/41

Ancora senza poteri, e quindi rischiando maggiormente la vita, Al Simmons continua a dare la caccia ai vampiri di Bludd e ai demoni intrappolati sulla Terra dopo l’espansione delle Zone Morte. Stavolta, i detective Sam e Twitch si vedono costretti a chiedergli di indagare su un massacro dove l’unico sopravvissuto vuole parlare con… Spawn! Disegni di Yildiray Çinar, l’artista di Joe Fixit e The Marvels.

Dungeons & Dragons: Fortune Finder

20,00 €

Contiene: Dungeons & Dragons: Fortune Finder (2023) #1/5

Nella città di Sigil, un avventuriero si risveglia nel bel mezzo di una situazione piuttosto complicata. Il nostro non ricorda nulla della propria vita a eccezione del suo nome: Finder. Disorientato e confuso, non ha tempo di ricostruire la sua storia personale perché deve salvarsi la vita! La nuova miniserie di D&D firmata Jim Zub ambientata nella città portale che conduce a ogni piano dei Forgotten Realms e ispirata alle nuove avventure originali Planescape: Adventures in the Multiverse!

The Witcher: Corvo Bianco

16,00 €

Contiene: The Witcher: Corvo Bianco (2024) #1/5

Dopo lo speciale con la prima storia in formato Artist Edition, arriva il volume con tutta la miniserie Corvo Bianco. Una storia che vede Geralt ritiratosi a una vita tranquilla insieme a Yennefer, ma questa sua nuova pace durerà poco, perché c’è qualcuno che vuole portargli via ogni cosa! Ai testi il collaudatissimo Bartosz Sztybor, ai disegni il maestro Corrado Mastantuono

Conan Il Barbaro 1

Il Tormento Della Pietra Nera

20,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (2023) #1/4, Conan: The Barbarian FCBD (2023) #1

Conan ritorna in un’avventura ricca di azione e di spade prodotta da Titan Comics ed Heroic Signatures. Il giovane Barbaro, desideroso di una vita al di là della sua patria, si addentra nell’Era Hyboriana, cercando la gloria e affrontando futuri alleati e nemici. Un racconto che dà nuova vita all’eroe di R.E. Howard, offrendo agli appassionati epiche battaglie e antiche magie, come la famigerata Pietra Nera.

The Complete Peanuts 6

19,90 €

Contiene: The Complete Peanuts 1961-1962 Paperback Edition vol. 6

L’imperdibile raccolta delle strisce dei Peanuts entra negli anni 60, inaugurando uno dei decenni più fortunati dell’intera serie. Dopo l’introduzione di Diana Krall, vedrete i personaggi alle prese con le proprie (dis)avventure amorose: Sally si innamora di Linus, che si innamora di Miss Othmar, mentre Lucy non demorde nella sua corte serrata a Schroeder.