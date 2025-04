Le uscite Panini Comics del 17 aprile 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 17 aprile 2025 troviamo entrambe le serie regolari dedicate a Conan, ovvero Conan il Barbaro, con il 9° numero, e La Spada Selvaggia di Conan, con il 4° numero, legate dalla saga de La Battaglia della Pietra Nera che coinvolgerà tutti gli eroi di Robert E. Howard.

Inoltre l’edizione speciale di Asterix e Il Duello dei Capi in vista della serie Netflix, oltre ad un libro di ricette che illustra I Banchetti di Asterix, e la Guida alle Spade Laser di Star Wars: L’Alta Repubblica.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 17 aprile 2025.

Le uscite Panini Comics del 17 aprile 2025

La Spada Selvaggia di Conan 4

7,90 €

Contiene: Savage Sword of Conan (2024) #4

Preparatevi alla Battaglia per la Pietra Nera con un numero speciale a 80 pagine! Leggete le accattivanti storie di Conan, Brissa, Solomon Kane, Dark Agnes, Conrad & Kirowan ed El Borak che fanno da prologo ai numeri 9 e 10 di Conan il Barbaro. I personaggi più famosi di Robert E. Howard si preparano a una battaglia che non scorderete facilmente. Testi e disegni di un grande gruppo di autori internazionali!

Conan Il Barbaro 9

Conan il Barbaro 27

7,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (2023) #17/18, Free Comic Book Day 2023: Conan the Barbarian (2024) #1

Il crossover degli eroi di Howard comincia qui! Battaglia per la Pietra Nera! Conan ha visto molto in questi anni come predone e mercenario, ma alcune cose rimangono ancora avvolte in un oscuro mistero. Nei suoi viaggi, è entrato in contatto con una forza malevola legata all’enigmatica Pietra Nera, un potere la cui influenza e malvagità lo ha seguito sia nell’Era Hyboriana che nella vorticosa notte dei tempi…

Asterix e Il Duello dei Capi

Edizione Speciale

13,90 €

Contiene: Le Combat des chefs – Édition spéciale série Netflix

Per godere al meglio dell’imminente serie animata Netflix di Alain Chabat ispirata a questo celebre albo, ecco una nuova edizione speciale con ben 16 pagine di redazionali dedicati alla genesi della storia e ai segreti dell’animazione. Riuscirà Abraracourcix a tenere testa al capo gallo-romano Elpiubelgalix anche senza la pozione magica del druido?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

I Banchetti di Asterix

30,00 €

Contiene: Les Banquets d’Astérix

Assapora il meglio delle avventure di Asterix! Con 40 ricette illustrate e ispirate alla tradizione gallica e ai viaggi intrapresi dagli irriducibili Galli, avrai la possibilità di assaggiare anche tu i piatti deliziosi che Asterix e Obelix provano durante le loro scorribande: dalla Grecia alla Bretagna, dal Belgio alla Svizzera… senza dimenticare il classico cinghiale, ovviamente! In appendice, l’erbario illustrato di Panoramix. Bon appétit!

Star Wars: L’Alta Repubblica – Guida alle Spade Laser

35,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic: The Lightsaber Collection

Un’arma elegante per tempi più civilizzati! Dalla singolare frusta laser di Vernestra Rwoh alla spada laser con guardia decorata di Stellan Gios: l’arma più famosa di Star Wars non è mai stata così elegante come durante l’Alta Repubblica. In questa guida visuale colma di illustrazioni dettagliate in primo piano e puntuali riferimenti testuali, esploreremo tutte le numerose spade laser apparse nel progetto L’Alta Repubblica, per tutti i fan di uno dei periodi più affascinanti della saga di Star Wars.