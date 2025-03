Le uscite Panini Comics del 13 marzo 2025

Le uscite targate Panini Comics del 13 marzo 2025 sono tutte dedicate al mondo di Star Wars: si va dal penultimo numero dell’attuale serie regolare prima del rilancio all’Omnibus che completa la ristampa della serie precedente scritta da Kieron Gillen e Greg Pak.

Nel mezzo, due pubblicazioni ambientate nell’epoca dell’Alta Repubblica: il secondo volume di Star Wars: L’Alta Repubblica Avventure Fase III e il romanzo di Zoraida Cordova Attenti ai Senza Nome.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 13 marzo 2025.

Star Wars 49

Star Wars 117

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #49, Darth Vader (2020) #49

Quel poco che rimane di Alderaan viene messo in pericolo da una temibile nemica degli eroi ribelli, e Leia e Luke dovranno tentare di salvare i pochi superstiti del pianeta distrutto. Il giovane Skywalker dovrà poi vedersela con lo Scisma Imperiale, mentre Darth Vader, ferito, affronterà il Corpo M.A.R.

Star Wars: L’Alta Repubblica Avventure Fase III 2

Figlie di Nessun Mondo

18,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures Phase III (2024) #6/10

Zeen Mrala è riuscita a salvare la sua amata e i suoi amici Jedi dalle grinfie del malvagio Direttore. Ma la loro riunione è agrodolce perché il Murotempesta dei Nihil minaccia di inglobare anche il pianeta Eriadu. Qui non si combatterà solo per il destino del pianeta, ma anche per quello dell’intera Repubblica!

AMBIENTATO NELLO STESSO PERIODO STORICO DELLA SERIE THE ACOLYTE!

Star Wars: L’Alta Repubblica – Attenti ai Senza Nome

23,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Beware the Nameless

I Nihil continuano a diffondere il caos nella Zona di Occlusione, aiutati dalle misteriose creature chiamate Senza Nome che si nutrono della Forza stessa. Fra i Jedi inviati a prestare soccorso c’è anche Ram Jomaram, ma non solo! Quattro clandestini lo hanno seguito in zona di guerra: gli Iniziati Jedi Kildo, TepTep e Jamil, oltre alla figlia di un senatore determinata a trovare la sorella. Rispondendo a una chiamata di soccorso i ragazzi incontreranno un giovane Hutt in missione, ma anche le creature che temono di più…

Star Wars di Kieron Gillen e Greg Pak Omnibus

Star Wars Omnibus

94,00 €

Contiene: Star Wars (2015) #38/75, Star Wars Annual (2016) #4, Star Wars: Empire Ascendant (2019) #1, Star Wars: The Last Jedi – The Storms of Crait (2017) #1

L’Omnibus firmato dagli sceneggiatori Kieron Gillen e Greg Pak che conclude la raccolta della prima, mitica serie che ha segnato il ritorno di Star Wars alla Marvel! Su Jedha, in rovina dopo l’annientamento della Città Sacra, le forze della Regina Trios si muovono per spogliare ciò che resta. Lì, Luke e i ribelli lottano per preservare il pianeta per i sopravvissuti! Su Mon Cala, invece, Leia e i suoi alleati cercano di liberare il pianeta acquatico. Ma non se Darth Vader avrà la meglio… Un tomo colossale delle dimensioni della Morte Nera!