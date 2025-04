Le uscite Panini Comics del 10 aprile 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 10 aprile 2025 troviamo i romanzi di Warhammer 40.000, e Warhammer: L’Eresia di Horus, fresche acquisizioni del parco diritti della casa editrice.

Da un lato si continua con i titoli inediti come Il Volo della Eisenstein, quarto volume della saga The Horus Heresy, dall’altro si ripropongono in edizione riveduta e corretta anche i titoli già proposti dal precedente editore, come il primo capitolo di The Horus Heresy, ovvero L’Ascesa di Horus, a cui faranno seguito anche i due successivi in maniera da avere l’opera completa nella nuova edizione.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 10 aprile 2025.

Le uscite Panini Comics del 10 aprile 2025

The Horus Heresy: L’Ascesa di Horus 1

19,90 €

Contiene: Horus Rising: The Horus Heresy Book 1

Dopo migliaia di anni di espansione e conquista, l’Imperium dell’Umanità ha raggiunto il suo apice. L’Imperatore ha visto il suo sogno realizzarsi e, prima di ritirarsi sulla Terra, consegna le redini del potere al suo braccio destro, il Signore della Guerra Horus. Quest’ultimo sarà forte abbastanza per portare avanti il disegno dell’Imperatore o si lascerà corrompere da un potere troppo grande?

The Horus Heresy: Il Volo della Eisenstein 4

19,90 €

Contiene: The Flight of the Eisenstein: The Horus Heresy Book 4

Dopo aver assistito al terribile massacro su Isstvan III, il capitano della Death Guard Nathaniel Garro sequestra una nave e stabilisce una rotta per la Terra per avvertire l’Imperatore del tradimento di Horus. Il suo destino potrebbe essere oscuro, oppure grigio… ma per ora Garro è un semplice capitano della Death Guard. Scopri cosa lo ha spinto ad abbandonare la sua Legione. Intanto, il Primarca Rogal Dorn scopre il tradimento di Horus…

Warhammer 40.000: Leviathan

19,90 €

Contiene: Warhammer 40.000: Leviathan

Un pluridecorato tenente degli Ultramarines riconosce i segnali di un imminente attacco dei Tiranidi e lancia una disperata controffensiva per salvare Regium, un orgoglioso mondo Imperiale. L’Imperium combatte per la propria esistenza contro una minaccia senza pari nella galassia, le cui dimensioni surclassano qualsiasi altro pericolo mai affrontato.

Warhammer 40.000: Il Leone – Il Figlio della Foresta

19,90 €

Contiene: The Lion: Son of the Forest

Il Leone. Figlio dell’Imperatore, fratello di semidei e Primarca dei Dark Angels. Risvegliato. Ritornato. E tuttavia perduto. Assistete al drammatico ritorno del Primo Figlio dell’Imperatore al 41° Millennio! Molto è cambiato da quando ha camminato tra le stelle l’ultima volta, ma Lion El’Jonson è determinato come sempre a proteggere l’umanità dalle minacce che l’assalgono da ogni lato.