Tra le uscite Marvel targate Panini del 6 marzo 2025 troviamo un nuovo numero di Daredevil che, messa momentaneamente in pausa la serie regolare di Saladin Ahmed e Aaron Kuder, prosegue la miniserie dedicata all’altro Daredevil, ovvero Elektra, che si scontra con il nuovo Punisher in questa storia di Erica Schultz, Michael Dowling e Ivan Fiorelli.

Inoltre arriva raccolta in volume la breve serie super-investigativa Avengers Inc di Al Ewing e Leonard Kirk, e torna in edizione Marvel Giants Wolverine: Netsuke, opera dipinta da George Pratt che vede Logan viaggiare nel Giappone feudale.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 6 marzo 2025.

Le uscite Marvel Panini del 6 marzo 2025

Daredevil 15

Devil e i Cavalieri Marvel 160

5,00 €

Contiene: Daredevil: Woman Without Fear (2024) #3/4

È in atto una guerra tra bande criminali, ed Elektra si ritrova a essere una pedina di un gioco assai pericoloso!

Ma se i mafiosi che la manipolano sono dei dilettanti allo sbaraglio…

…lei è l’assassina più letale che l’Universo Marvel abbia mai conosciuto!

Tuttavia, un nuovo e brutale Punisher sta dimostrando di essere la sua sfida più grande!

Marvel Replica Edition – Tomb of Dracula 1

3,50 €

Contiene: Tomb of Dracula #1 Facsimile Edition

Un grande classico della biblioteca Marvel, in una nuova edizione celebrativa!

Torna Tomb of Dracula dei leggendari Gerry Conway e Gene Colan, con la storia in italiano e in più tutti i contenuti originali del 1972.

Frank Drake ha ereditato il castello di Dracula in Transilvania e, nonostante gli avvertimenti, è deciso a reclamare la magione.

Una volta entrato insieme alla fidanzata e a un amico, mette in moto gli eventi che riporteranno in vita il Re dei Vampiri!

Marvel Replica Edition – Marvel Super Heroes Secret Wars 4

3,50 €

Contiene: Marvel Super Heroes Secret Wars #4 Facsimile Edition

I super cattivi di Battleword hanno distrutto la base degli eroi e li hanno sepolti sotto una montagna!

Ora la maggior parte di loro ha un’unica speranza di salvezza: la forza dell’incredibile Hulk!

Intanto, Magneto ha catturato Wasp, e il Dottor Destino medita una tremenda vendetta…

Continua la saga che ha cambiato per sempre i grandi eventi a fumetti, in un’edizione da collezione con i contenuti originali dell’epoca.

Avengers Inc.: Azione, Mistero, Avventura

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Avengers Inc. (2023) #1/5

Il suo nome è Janet Van Dyne, è una celebrità ed è a caccia di assassini!

Il suo nome è Victor Shade, è un enigma ed è appena stato ucciso.

C’è una sola cosa certa sull’uomo che ha fatto suo il nome una volta utilizzato da Visione… non si tratta di quest’ultimo!

Wasp dà un nuovo significato alla parola “Avenger” in questa saga che la porterà fino al Valhalla!

Wolverine: Netsuke

Marvel Giants

26,00 €

Contiene: Wolverine: Netsuke (2002) #1/4

Assente da anni sugli scaffali, torna l’introvabile storia di Wolverine dipinta dal maestro George Pratt e premiata con l’Eisner Award nel 2003.

Lo spirito della sua amata Mariko spinge Logan a tornare in Giappone…

…ma il viaggio oltreoceano diventa presto un viaggio nel tempo, con Wolverine impegnato in una battaglia nel Giappone feudale!

Un volume di grande formato per apprezzare al meglio l’arte dell’autore di memorabili copertine, carte di Magic: The Gathering e molto altro ancora.

Spider-Man di Michelinie/Bagley

Marvel Omnibus

94,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #351/375, Amazing Spider-Man Annual (1964) #25/26, Spectacular Spider-Man Annual (1979) #11/12, Web of Spider-Man Annual (1985) #7/8, New Warriors Annual (1991) #2

Torniamo negli anni 90 con una clamorosa raccolta di un ciclo amatissimo dai fan!

amatissimo dai fan! Il ritorno dei genitori di Peter Parker! L’invasione degli Ammazzaragni! Vendetta al vibranio!

Vendetta al vibranio! Gli uccisori di eroi! La sposa di Venom! La genesi di Carnage!

Storie rimasterizzate nei colori e una bella sezione di extra!

X-Men 2099

Marvel Omnibus

100,00 €

Contiene: X-Men 2099 (1993) #1/35, Spider-Man 2099 (1992) #16, Ravage 2099 (1992) #15, Punisher 2099 (1993) #13, X-Men 2099 Special (1995) #1, X-Men 2099: Oasis (1996) #1, X-Nation 2099 (1996) #1/6

Quello degli X-Men non è un lavoro, ma una missione!

Xi’an Chi Xan, Corridore, Krystalin, Skullfire, Metalhead, Serpentina, Ferraglia e Cerebra sono chiamati a raccogliere l’eredità di Charles Xavier e dei suoi allievi.

I mutanti del futuro dovranno vedersela con avversari del calibro degli dei Asgardiani, l’insidioso Halloween Jack e molti altri, mentre assistono alla nascita di X-Nation.

Il mutaforma Bloodhawk si unirà agli Uomini-X? E Xi’an è davvero il degno erede del Professor X oppure si rivelerà come la più pericolosa minaccia ai mutanti del 2099?

Capitan America 14

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Captain America (1968) #247/260

Uno dei cicli più amati della Sentinella della Libertà, quello firmato da Roger Stern e John Byrne, ha inizio con lo scontro con Machinesmith e i suoi robot.

Pagina dopo pagina, Capitan America dovrà vedersela con avversari del calibro di Batroc, Mr. Hyde e il Barone Sangue.

Ma soprattutto, la sfida delle sfide: la proposta di candidarsi come Presidente degli Stati Uniti!

E ancora: una celebrazione delle origini del nostro eroe, una storia dalle tinte horror illustrata dal “Decano” Gene Colan e… Cap dietro le sbarre?!

I Difensori 9

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Contiene: Marvel Team-Up (1972) #101, Defenders (1972) #92/102