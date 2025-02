Tra le uscite Marvel targate Panini del 6 febbraio 2025 troviamo l’esordio della nuova miniserie dedicata ad Elektra nei panni dell’eroina omonima sulle pagine del mensile Daredevil.

Inoltre tornano tutti i nuovissimi mensili Ultimate, tra cui si segnala un roboante scontro tra gli Ultimates e Hulk, e, in previsione dell’uscita del film Captain America: Brave New World, ecco arrivare il volume antologico Noi Siamo Capitan America.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 6 febbraio 2025.

Le uscite Marvel Panini del 6 febbraio 2025

Daredevil 14

Devil e i Cavalieri Marvel 159

6,00 €

Contiene: Daredevil: Woman Without Fear (2024) #1/2

Daredevil contro Punisher!

Al di fuori della sua relazione con Matt Murdock, Elektra ha scoperto una terribile verità, benché sussurrata nell’ombra e nei locali malfamati di New York.

Nell’Universo Marvel c’è un nuovo e violento Punitore!

E il Diavolo Rosso è al centro del suo mirino!

Ultimate Spider-Man 11

3,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #11

Chi è la Gatta Nera dell’Universo Ultimate?

E che legame ha con i Sinistri Sei di Kingpin?

Le tensioni tra Spider-Man e Goblin aumentano dopo gli ultimi sconvolgimenti…

…e un nuovo super criminale fa il suo debutto!

Ultimate Black Panther 10

3,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #10

Pantera Nera e lo Strano Dottore!

Un’evasione favorisce l’arrivo di un improbabile aiuto in Wakanda.

Ma questo nuovo alleato si rivelerà affidabile…

…oppure il divino Moon Knight riuscirà a portarlo dalla sua parte?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Ultimate X-Men 9

3,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #9

Maystorm contro Surge!

Preparatevi a una battaglia elettrizzante, in questo nuovo capitolo della serie di Peach Momoko!

Ma quando una delle due mutanti verrà privata del suo potere, l’altra si ritroverà piena di dubbi e interrogativi…

E cosa c’entra con tutto questo la setta dei Figli dell’Atomo?

Ultimates 6

3,00 €

Contiene: Ultimates (2024) #6

Gli Ultimates uniti per abbattere Hulk!

La squadra è finalmente al completo, nella spettacolare conclusione del primo arco narrativo!

Iron Lad ha un piano per sconfiggere il membro più potente del Consiglio del Creatore…

…ma potrebbe aver messo i suoi compagni in una situazione più grande di loro!

L’Incredibile Thor: Minaccia Planetaria

Marvel Deluxe

20,00 €

Contiene: Astonishing Thor (2011) #1/5

Una sequenza anomala e molto sospetta di catastrofi naturali si è scatenata: è decisamente un lavoro per Thor, il Dio del Tuono!

Per strana coincidenza, Zephyr, immortale signora dei venti, riappare proprio ora nella vita del figlio di Odino…

…così come riemerge dalle profondità dell’universo anche Ego, il Pianeta Vivente! Che ruolo avrà in tutto questo?

Una nuova edizione in grande formato di una miniserie impreziosita dalle splendide tavole di Mike Choi e dalle copertine di Esad Ribić!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Noi Siamo Capitan America

25,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (1998) #6 (III), #7, Captain America (1968) #155, #181, #333, Truth: Red, White & Black (2003) #4, Fallen Son: The Death of Captain America – Captain America (2007) #3, Captain America (2004) #34, #615.1, Captain America: Sam Wilson (2015) #7 (I, III, IV), Captain America (2012) #25, Generations: Sam Wilson: Captain America & Steve Rogers: Captain America (2017) #1, United States of Captain America (2021) #1/4 (II)

In quanti hanno indossato il costume di Capitan America nei suoi ottantacinque anni di vita editoriale?

In un volume speciale, tutte le prime volte che qualcuno ha indossato il costume a stelle e strisce, compresi Bucky Barnes e Sam Wilson!

320 pagine di fumetti, articoli e approfondimenti, ideali per nuovi lettori!

Contiene i contributi di leggende quali Ed Brubaker, John Cassaday, Steve Epting, Tim Sale e altri ancora.

Howard the Duck

Marvel Omnibus

80,00 €

Contiene: Adventures Into Fear #19, Man-Thing #1, Giant-Size Man-Thing #4-5, Howard the Duck #1/33, Marvel Treasury Edition #12, Howard the Duck Annual #1, Marvel Team-Up #96

Imprigionato in un mondo che non ha creato! Dopo le sue prime apparizioni a fianco dell’Uomo Cosa, nessuno avrebbe creduto che Howard the Duck, alias Orestolo il Papero, sarebbe diventato un personaggio di culto. Un papero costretto a vivere lontano dal suo pianeta che si trova ad affrontare minacce terribili per la Terra. Un capitolo inimitabile della storia del fumetto, una creazione del geniale Steve Gerber, qui coadiuvato ai disegni da Val Mayerick, Gene Colan e John Buscema.