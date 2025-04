Le uscite Marvel Panini del 3 aprile 2025

Tra le uscite Marvel targate Panini del 3 aprile 2025 ritorna la serie regolare di Daredevil scritta da Saladin Ahmed che vede Matt Murdock fare i conti con i propri peccati ed i propri demoni… letteralmente!

Inoltre arrivano in formato Young Adult le storie di Jeff the Land Shark, compreso anche lo speciale tie-in di Venom War, mentre vengono riproposte in volume la miniserie Ultimate Invasion, punto di partenza del nuovo Ultimate Universe, e l’inizio dell’acclamatissima gestione di Ryan North dei Fantastici Quattro.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 3 aprile 2025.

Le uscite Marvel Panini del 3 aprile 2025

Daredevil 16

Devil e i Cavalieri Marvel 161

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #14

Tornano i demoni di Matt Murdock! Dopo aver scacciato il peccato capitale dell’avidità da Kingpin, Daredevil deve fronteggiare un’altra emergenza!

Jason, uno dei ragazzi della casa della gioventù di Saint Nicholas, è scomparso.

Le ricerche procedono serrate perché potrebbe essere caduto preda di un altro demone di Matt.

Intanto, la missione sacerdotale dell’Uomo senza paura sembra ormai giunta al capolinea…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Marvel Replica Edition – Avengers 1

3,50 €

Contiene: Avengers #1 Facsimile Edition

La nascita degli Eroi più potenti della Terra! Un evento irripetibile creato da Stan Lee e Jack Kirby.

Gli Avengers si uniscono per la prima volta, con una squadra composta da Thor, Iron Man, Wasp, Ant-Man e Hulk!

Loki rappresenta una minaccia troppo grande per un solo eroe, e così prende forma la squadra di eroi più famosa del fumetto.

Una celebrazione della storia della Marvel, con il fumetto in italiano e le pubblicità e i contenuti dell’epoca in lingua originale.

Marvel Replica Edition – Amazing Spider-Man 255

3,50 €

Contiene: Amazing Spider-Man #255 Facsimile Edition

Un tuffo nel passato, nell’epica era del costume nero di Spider-Man!

Il Fantasma Rosso ha bisogno di un componente per un dispositivo che lo renderà più potente che mai!

La Volpe Nera viene ingaggiata per rubare il prezioso oggetto con l’aiuto delle scimmie del Fantasma.

L’unica speranza per fermare il piano è il Ragno, in un albo che ripresenta tutti i contenuti originali dell’epoca.

Mi Chiamo Jeff: Il Mondo di Jeff

Marvel Young Adult

9,90 €

Contiene: It’s Jeff (2023) #1, It’s Jeff: The Jeff-Verse (2023) #1, Extreme Venomverse (2023) #5, Venom War: It’s Jeff (2024) #1

Il primo libro dedicato allo squaletto dei West Coast Avengers!

Jeff ha conquistato i cuori – e l’Eisner Award! – con la sua adorabile innocenza e il suo fascino.

Ora vive le sue avventure attraversando l’Universo Marvel e incontrando gli eroi lungo la strada.

Tra un assalto a un pet store e la risoluzione di un mistero, resisterà all’attrazione di Venom War?

Ultimate Invasion: Ieri, Oggi e Domani

Marvel Collection

24,00 €

Contiene: Ultimate Invasion (2023) #1/4

Il Creatore è tornato e stavolta è deciso a distruggere ogni cosa oppure ha un altro, insondabile obiettivo?

Per scoprire cos’abbia davvero in mente – e possibilmente ostacolarlo –, gli Illuminati sono pronti a riunirsi ancora una volta!

La miniserie evento del 2023 firmata da Jonathan Hickman e Bryan Hitch che ha scosso fin nelle fondamenta l’Universo Marvel!

Hitch che ha scosso fin nelle fondamenta l’Universo Marvel! La riedizione in volume della storia che ha dato il via allo spettacolare ritorno della linea Ultimate!

Fantastici Quattro 1

Cos’è Successo ai Fantastici Quattro?

Marvel Collection

21,00 €

Contiene: Fantastic Four (2023) #1/6

Alicia Masters e Ben Grimm stanno scappando da New York… ma perché?

D’altro canto, Reed Richards e Sue Storm sono intrappolati in una cittadina piena di Doombot assassini!

Johnny Storm è rimasto solo a NY, dove il clima di odio attorno a lui lo costringe a inventarsi una nuova identità!

Il primo capitolo dell’appassionante nuovo ciclo dei Fab Four scritto da Ryan North!

Thor: Per Asgard

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Thor: For Asgard (2010) #1/6

Odino ha lasciato Asgard e ora è Thor a governare il Reame Dorato.

Un compito improbo, dal momento che tra minacce di ogni tipo, un forte dissenso interno e un inverno che sembra non voler finire mai, la casa degli degli Aesir sembra sul punto di andare in rovina.

Di fronte a un devastante attacco a sorpresa, un Dio del Tuono indebolito al punto da non riuscire nemmeno a sollevare Mjolnir dovrà riuscire in qualche modo a salvare la situazione… anche perché l’alternativa è il Ragnarok!

Il Tonante come non l’avete mai visto, in un’avventura indimenticabile scritta da Robert Rodi e impreziosita dalle illustrazioni dipinte da Simone Bianchi.