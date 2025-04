Le uscite Marvel Panini del 17 aprile 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 15 aprile 2025 troviamo il terzo numero di Diablomachia, il manga europeo dell’italiano Da Hosoi, oltre alla variant del secondo numero di Kagurabachi. Inoltre continuano titoli di successo tra inediti come Fungus and Iron o Tenkaichi e grandi classici come Yu degli Spettri New Edition o Inuyasha Wide […]