Tra le uscite manga Star Comics del 4 marzo 2025 troviamo il volume unico di Minta Suzumaru Darling, Give Me a Break!

Inoltre continuano i grandi successi come Adou, Ayakashi Triangle, Blue Box, Four Knights of the Apocalypse, The King’s Beast e Witch Watch.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 4 marzo 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 4 marzo 2025

ADOU n. 9

REAL MUST n.4

di Amano Jaku

€ 7,50

I bambini si muovono nei meandri della città, pensando a quale possa essere la loro prossima mossa, consapevoli dei rischi che comporta lanciarsi all’attacco senza conoscere i poteri degli avversari. I loro nemici, d’altro canto, sanno che le minacce sono un fattore che accelera l’evoluzione. Kariya, intanto, agisce all’insaputa del comitato esecutivo e si prepara a fare un annuncio importante… all’intera nazione.

AYAKASHI TRIANGLE n. 13

DRAGON n.321

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Matsuri percepisce un’aura spirituale, ma quello che si trova davanti è un ayakashi con sembianze umane che assomiglia a un gatto. In realtà si tratta della fusione tra Shirogane e Kanade che si sono ritrovati a condividere lo stesso corpo! Lo scompiglio aumenta vertiginosamente…

BLUE BOX n. 12

UP n.245

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Taiki e Chinatsu stanno trascorrendo le vacanze invernali separati, ma non fanno che pensare l’uno all’altra. Con l’inizio dell’anno nuovo Taiki va a Nagano a sciare con i suoi amici del club e, proprio mentre spera di incontrare la senpai, lei gli manda un messaggio inaspettato!

DARLING, GIVE ME A BREAK!

QUEER LABEL n.14

di Minta Suzumaru

€ 6,90

UN VOLUME UNICO PRONTO A FAR BRECCIA NEI CUORI DEI FAN DEL BL! FRA LE PRIME OPERE REALIZZATE DALLA MAESTRA MINTA SUZUMARU, AUTRICE DI NON VOLEVO INNAMORARMI, GOLDEN SPARKLE, CUPID SHOCK E IL TESORO DI TAKARA!

Kokoro è un ragazzo di buona famiglia cresciuto in Italia. Affascinato dalla vita campestre giapponese, si trasferisce nel villaggio dove vive Haiji. Essendo un tipo molto socievole, si apre sin da subito con la gente del posto, ma mostra qualche difficoltà a cavarsela nelle faccende più pratiche, motivo per cui Haiji decide di dargli una mano. Tra il lavoro nei campi e le piccole conquiste quotidiane, i due cominciano ad avvicinarsi, ma il carattere fin troppo espansivo di Kokoro mette Haiji in una condizione di tensione e di imbarazzo crescenti… nonché sempre più piacevoli. Come si evolverà la situazione quando Haiji scoprirà il vero motivo per cui Kokoro è giunto in Giappone?

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 18

STARDUST n.147

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Delle ombre sospette si sono introdotte nel Mondo dei Folletti: si tratta di un manipolo proveniente da Camelot che mira all’Antica Medicina Sacra e, sfruttando la complicata situazione tra due changeling, fomenta una battaglia fratricida! L’amore materno della Regina Gigante scongiura la crisi, ma i poteri del Re dei Folletti vengono sigillati dalla maledizione finale del mago nemico… Chi è stato a ordire il crudele piano?!

THE KING’S BEAST n. 11

EXPRESS n.293

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Ora che ha ritrovato Sogetsu, Rangetsu può finalmente concedersi un po’ di riposo. Tuttavia, il suo cuore riprende ben presto a tormentarsi: in questa nuova fase di tranquillità, Rangetsu ha infatti modo di riflettere più approfonditamente sul divario tra ajin e umani e comprende che, per essere felice, non le basta semplicemente stare accanto a Tenyo… È giunto il momento di svoltare!

WITCH WATCH n. 11

STARDUST n.148

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Morihito, che si sta allenando ancora più intensamente in previsione del giorno della calamità, si trova a confrontarsi con dei venerabili maestri! Come se non bastasse, Kanshi accetta un lavoro part-time legato alle celebrazioni familiari e per poco non combina un disastro… Fortunatamente una serie di eventi prodigiosi porta a uno sviluppo inatteso! Infine, al liceo Asunaro viene assegnata una nuova supplente: l’episodio crossover con Sket Dance è servito!