Tra le uscite manga Star Comics del 4 febbraio 2025 troviamo l’esordio della serie di Naoki Fujita Beat & Motion, oltre che entrambi i due volumetti che compongono la miniserie Sleeping on the Paper Ship di Teki Yatsuda, una delle autrici Boys’ Love più talentuose dell’attuale panorama nipponico già autrice di Home Far Away.

Inoltre continuano Edens Zero, Here U Are, I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Final Edition e Petshop of Horrors.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 4 febbraio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 4 febbraio 2025

BEAT & MOTION n. 1

FAN n.304

di Naoki Fujita

€ 6,90

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

Tatsuhiko ha rinunciato ai suoi sogni e conduce un’esistenza deprimente, ma una sera le parole di una tipa scatenata lo spingono a riabbracciare la speranza di diventare animatore. Dopo aver caricato sui social un corto autoprodotto, al ragazzo viene proposto di realizzare un video musicale. A chiederglielo è Nico, a cantante di cui è fan da sempre… ovvero la tipa incontrata quella fatidica sera! Le storie di due giovani artisti iniziano così a intrecciarsi per seguire il loro successo nel mondo della musica e dell’animazione!

EDENS ZERO n. 25

YOUNG n.362

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Scoperta la verità sulle “due facce” di Ziggy, Shiki rimane sconvolto. Intanto Elsie si impossessa dell’enorme potere garantito dal controllo dei draghi, ma il suo cuore è gravato dalla tristezza per aver perso i propri compagni… Calamità che incombono ed eterni addii. Nel momento di porre fine a una missione durata ventimila anni, ecco che si mostra il vero nemico!

HERE U ARE n. 8

QUEER LABEL n.10

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Pan Shu dice a Zhong Qiujie che vuole stare con lui, ma quest’ultimo non è disposto a mettersi con un uomo che non crede fino in fondo nella loro relazione, e così lo rifiuta. Nel frattempo, il nonno di Chu Huanwen organizza per il nipote un appuntamento con una ragazza…

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 10

CLASSIC n.9

di Masami Kurumada

€ 7,90

La battaglia delle Dodici Case si è conclusa. Seiya e i suoi amici, che nel corso degli scontri hanno fatto bruciare fino al limite estremo il loro cosmo, lottano ancora tra la vita e la morte… Ma un nuovo pericolo si affaccia all’orizzonte, e questa volta arriva dal mare! Poseidon si risveglia da un sonno di oltre duecento anni per punire l’umanità con quaranta giorni di pioggia destinati a portarla all’estinzione. Per Saori e i suoi Saint inizia una nuova, ferocissima battaglia!

PETSHOP OF HORRORS n. 6

OSHARE n.10

di Matsuri Akino

€ 9,00

INTRIGANTE, ORIGINALE E AFFASCINANTE. UNA DELLE SERIE PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI NOVANTA.

In seguito a una serie di eventi sempre più bizzarri, il Conte D rimane coinvolto in una disputa di potere all’interno della mafia cinese, e anche il detective Orcot, per quanto fosse deciso a starsene in disparte, non potrà fare a meno di ritrovarsi invischiato in quella brutta faccenda!

SLEEPING ON THE PAPER SHIP n. 1

QUEER LABEL n.11

di Teki Yatsuda

€ 7,50

OSCURITÀ, PASSIONE E MISTERO SI MESCOLANO NELL’EMOZIONANTE MINI-SERIE DELL’AUTRICE DI HOME FAR AWAY.

1949, Yokohama. In un Giappone devastato dalla guerra, Kei Kitahara è uno sceneggiatore di successo ma, per una sorta di strana maledizione, le persone che ispirano le sue storie finiscono inevitabilmente per diventare vittime di sciagure. Per questo Kei decide di deporre la penna, che era la sua unica ragione di vita. Un giorno, l’incontro con un giovane e affascinante fotografo riaccende in lui il desiderio di scrivere…

Un’intrigante miniserie in due volumi da una delle autrici Boys’ Love più talentuose dell’attuale panorama nipponico!

SLEEPING ON THE PAPER SHIP n. 2

QUEER LABEL n.12

di Teki Yatsuda

€ 7,50

OSCURITÀ, PASSIONE E MISTERO SI MESCOLANO NELL’EMOZIONANTE MINI-SERIE DELL’AUTRICE DI HOME FAR AWAY.

Il rapporto di stima fra Kei e Yoichi si trasforma, giorno dopo giorno, in qualcosa di sempre più potente… e fatale. Un ultimo volume dove passione, oscurità e mistero si rincorrono fino a lasciarvi senza respiro!