Tra le uscite manga Star Comics del 3 giugno 2025 continuano nuove proposte come Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse ed Elettroshock Daisy, oltre a successi come Blue Box, Dragon Ball SD, Edens Zero e tanti altri.

Inoltre, per l’etichetta Astra, arriva Gone, una straordinaria avventura sci-fi firmata da Jock, per la prima volta nelle vesti di sceneggiatore e disegnatore di un progetto creator owned. Il pluripremiato artista, vincitore degli Eisner Awards, ci regala un’opera affascinante e ricca di azione che segue il viaggio di una giovane eroina che dovrà affrontare tradimenti e comprendere che il concetto stesso di “casa” può essere più lontano di quanto immaginasse.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 3 giugno 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 3 giugno 2025

A SIGN OF AFFECTION n. 11

di suu Morishita

di suu Morishita

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Yuki si innamora ogni giorno di più di Itsuomi, che la ricopre di mille attenzioni da quando si sono messi insieme. I due iniziano finalmente a convivere ma, mentre il loro rapporto si fa sempre più profondo, Oshi viene influenzato da Shin, e così… Inoltre, Itsuomi rivela finalmente i sentimenti che finora aveva tenuto soltanto per sé…

BLUE BOX n. 13

UP n.247

di Kouji Miura

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Taiki compie sedici anni. Chinatsu gli ha preparato una sorpresa, ma l’atmosfera viene rovinata proprio sul più bello! Nel frattempo, inizia il torneo degli studenti del primo anno. Taiki si è allenato duramente in vista di una nuova sfida contro Yusa, però…

DRAGON BALL SD n. 5

DB UNIVERSE n.6

di Akira Toriyama,Naho Ohishi

ICONICO, DIVERTENTE E IRONICO. DRAGON BALL COME NON LO AVETE MAI VISTO!

Goku & Co. partecipano nuovamente al Torneo Tenkaichi e si scontrano con i discepoli dell’Eremita della Gru! Come se la caverà il nostro Saiyan contro il fortissimo Tenshinhan? E poi, possibile che cresca tutto d’un botto?!

EDENS ZERO n. 27

YOUNG n.366

di Hiro Mashima

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Nello Universe Zero, Shiki, Rebecca e Happy, dopo essere entrati in possesso della Corazzata del Re Demone e aver ritrovato Witch, cominciano a girare in cerca dei loro vecchi compagni. Nell’universo in cui si trovano, però, molte cose sono diverse rispetto a quelle a loro “familiari”. Resosi conto di ciò, Shiki viene preso dal desiderio di diventare amico di quelli che finora ha considerato suoi acerrimi nemici, ovvero Drakken Joe e Poseidon Shura…

ELETTROSHOCK DAISY n. 3

SHOT n.275

di Kyousuke Motomi

UNA DELLE SERIE SHOJO PIÙ AMATE IN UNA NUOVA, SPLENDIDA EDIZIONE COMPLETA IN 8 VOLUMI!

Una e-mail con virus che riporta il nome di Daisy si è diffusa in tutta la scuola e Kurosaki inizia a muoversi per capire quale sia l’identità del falso Daisy. Nel frattempo, però, rimane ferito per proteggere Teru da un misterioso attacco. La ragazza desidera fortemente restare accanto al protettore che ha rischiato la sua vita per lei… Cosa si diranno una volta rimasti soli nella stanza d’ospedale dove è ricoverato Kurosaki…?!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 19

STARDUST n.151

di Nakaba Suzuki

Le Quattro Bestie tormentano i Seven Deadly Sins e la misteriosa Worreldane scatena una tragedia irreparabile… A risolvere la situazione in extremis è stato Percival, risvegliatosi da un sonno di due anni! Con rinnovata speranza, i compagni di viaggio si ritrovano e la loro avventura riprende con l’obiettivo di riunire ancora una volta i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, a partire da Gawain. La loro prossima meta è Annwn, dove li aspetta una folla di valorosi…

GONE

STARS AND STRIPES n.4

di Jock

UN’EMOZIONANTE AVVENTURA SCI-FI DA JOCK, PER LA PRIMA VOLTA SCENEGGIATORE E DISEGNATORE DI UN PROGETTO CREATOR OWNED.

Su un pianeta lontano e fortemente impoverito, la bassa manovalanza si guadagna da vivere rifornendo astronavi. L’opzione migliore è andarsene… ed è proprio cià che Abi, 13 anni, intende fare. Imbarcata come clandestina su una colossale nave da crociera, in cerca di una vita migliore, Abi viene accusata di sabotaggio. Dovrà cercare di sopravvivere e sfuggire al mortale equipaggio che la bracca! Magnificamente scritto e disegnato da Jock (già vincitore agli Eisner Awards), Gone è un’avventura sci-fi ricca di azione, che vedrà una giovane eroina affrontare il tradimento, scoprire i suoi veri alleati e rendersi conto che nulla è più lontano di ciò che chiamiamo “casa”.

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 20

CLASSIC n.13

di Nobuhiro Watsuki

Convinto che Kaoru sia morta per mano di Enishi, Kenshin sprofonda in uno stato di assoluta apatia e si rifugia in un villaggio abitato da una schiera di derelitti conosciuto come “ritrovo dei vinti”. Nel frattempo i suoi amici vengono a scoprire che la ragazza è in realtà ancora viva e affrontano prove durissime nel tentativo di avvertire il vagabondo…

SUPER STRING: MARCO POLO'S TRAVEL TO THE MULTIVERSE n. 2

TARGET n.167

di Boichi,Inwan Youn

A 700 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA, GIAPPONE E COREA REINTERPRETANO L’AVVENTURA DI MARCO POLO ALLE PRESE CON… IL MULTIVERSO!

Entrato in possesso di strani poteri, Marco comincia a rendersi conto di essere qualcuno di importante in quel nuovo mondo e, nel frattempo, compaiono dei bizzarri individui, tra cui alcuni uomini fusi a insetti che gli fanno delle richieste assurde. Per sfuggire alla minaccia di un gruppo chiamato Baek, questa volta sembra finito in un universo privo di ossigeno…

X6 – CRUCISIX n. 9

GURO n.9

di Shiryu Nakatake

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Sono trascorsi cinque anni da quando Shun Uruma ha perso tutto. Ora lui e il dottor Kitami, su commissione, si occupano di depurare la società da tutti quegli individui abietti che si macchiano di azioni turpi e spregevoli. Anche Chizuru Azuma, ormai studentessa universitaria, si rivolge a loro scoprendo così che Shun è ancora vivo. Il problema però è che il ragazzo ricorda solamente il suo nome, ha cancellato ogni memoria del passato… Ma forse sarà proprio Chizuru la chiave che lo aiuterà a riportare alla luce la sua unica ragione di vita: uccidere Kyo Shigoku!