Le uscite manga Star Comics del 29 aprile 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 29 aprile 2025 troviamo i secondo volumi di Re Cervin e di Willowing di Francesca Siviero, oltre all’undicesimo di Heavenly Delusion.

Inoltre ecco l’esordio dell’edizione speciale per il 50° anniversario di Una Ragazza alla Moda, oltre ad alcune uscite a marchio Astra come #justkilling di Giacomo Bevilacqua, Giulio Gualtieri e Vincenzo Puglia, Somna di Becky Cloonan e Tula Lotay e il secondo volume dell’antologia Sweet Paprika: Black, White & Pink con i personaggi di Mirka Andolfo.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 29 aprile 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 29 aprile 2025

#JUSTKILLING

di Giulio Antonio Gualtieri,Giacomo Bevilacqua,Vincenzo Puglia

€ 11,90

UNA MORTALE CHALLENGE ONLINE, SCENEGGIATA DA GIACOMO “KEISON” BEVILACQUA E GIULIO A. GUALTIERI E ILLUSTRATA DA VINCENZO PUGLIA!

Nei meandri del deep web esiste un social network in cui gli utenti sono… dei serial killer. Gli iscritti possono partecipare a una challenge che, con regole molto rigide, può portare al risultato più ambito: acquisire l’immunità permanente…

Un’appassionante survival story firmata Giacomo Bevilacqua e Giulio A. Gualtieri, con i disegni del talentuoso Vincenzo Puglia.

HEAVENLY DELUSION n. 11

ZERO n.278

di Masakazu Ishiguro

€ 7,50

UNA SORPRENDENTE ODISSEA FRA “PARADISI” ARTIFICIALI E PAESAGGI APOCALITTICI

Il Grande Disastro si è abbattuto equamente sia su chi viveva felice, sia su chi la felicità la rubava. Un giovane uomo, tormentato dal crimine che ha commesso, incontra Robin e sua sorella minore, costretti a trascorrere l’infanzia nel mondo ormai distrutto. Nella loro ricerca del “paradiso”, Maru e Kiruko riescono finalmente a incontrare il direttore dell’orfanotrofio Funayama e vengono così a conoscenza del nome del colpevole dell’uccisione di Kiriko…

RE CERVIN n. 2

KAPPA EXTRA n.308

di Kousuke Hamada

€ 6,90

UN EMOZIONANTE VIAGGIO ALLA RICERCA DI RICORDI PERDUTI PER UN FUTURO DI PACE.

Cervin e sua figlia visitano Ipithymia, la città del desiderio, dove ottengono un lasciapassare per entrare nella fortezza degli avatar. S’imbattono quindi in Gawfell, un lupo mannaro che si spaccia per re Cervin infangandone la reputazione. Proprio quando si accingono ad affrontarlo, sopraggiungono le tenebre a coprire il cielo e la terra…

SOMNA

STARS AND STRIPES n.2

di Tula Lotay,Becky Cloonan

€ 29,90

IL GRAPHIC NOVEL DELLE DUE ECCEZIONALI ARTISTE BECKY CLOONAN E TULA LOTAY CHE HA CONQUISTATO L’EISNER AWARD.

Ingrid è prigioniera di un matrimonio infelice con Roland, l’ufficiale giudiziario cittadino e cacciatore di streghe in capo, impegnato in una sua crociata per purificare gli “eretici” all’interno della comunità. Quando uno dei leader della città viene assassinato, le accuse si moltiplicano e nessuno scampa al dito inquisitore della crociata di Roland. Ingrid ha dei sospetti su chi sia il vero assassino, ma mentre ricerca la verità viene braccata da un’ombra sinistra. Ingrid scopre di essere attratta da questo spettro inquietante in modo irresistibile… questa entità oscura custodirà la chiave del mistero o condannerà l’anima di Ingrid al più nero circolo dell’inferno?

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK n. 2

ASTRA ORIGINALS n.4

di AA. VV.,Mirka Andolfo,Sylvain Runberg,Tim Seeley,Jarrett Melendez,Samuel Spano

€ 11,90

UN VOLUME SPECIALE CHE AMPLIA L’UNIVERSO DELLA SERIE CHE HA VINTO IL PRESTIGIOSO HARVEY AWARDS 2022!

Un nuovo volume in bianco, nero e rosa dedicato a Paprika, la sexy CCO della Infernum Press creata dalla superstar Mirka Andolfo! Una seconda selezione di storie divertenti e piccanti, realizzate da artisti eccezionali come Tim Seeley (HACK/SLASH, REVIVAL, HEXWARE, Superman vs. Lobo), Jarrett Melendez (Chef’s Kiss), Sylvain Runberg (Watchdogs: Legion), Samuel Spano (Nine Stones) e altri ancora!

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK n. 2

VARIANT COVER EDITION

ASTRA ORIGINALS n.#

€ 13,90

Anche in edizione variant cover!

UNA RAGAZZA ALLA MODA – 50TH ANNIVERSARY EDITION n. 1

OSHARE n.12

di Waki Yamato

€ 14,90

IL GRANDE RITORNO DI UNO DEI MANGA CHE HA FATTO LA STORIA E CHE COMPIE BEN 50 ANNI!

Siamo nell’era Taisho, nei primi del ‘900. Benio Hanamura ha diciassette anni ed è una ragazza moderna e anticonformista, solare e piena di vita, che sogna di poter scegliere da sé il proprio marito. Un giorno, però, le viene presentato il suo promesso sposo, il sottotenente Ijuin… Pur di sfuggire a un matrimonio senza amore, Benio è pronta a combattere con le unghie e con i denti!

La nuova edizione del capolavoro che ha fatto la storia dello shojo manga!

WILLOWING n. 2

EURO n.19

di Francesca Siviero

€ 7,90

DAL TALENTO DELLA MANGAKA ITALIANA FRANCESCA SIVIERO, UN’APPASSIONANTE MINI SERIE DARK-FANTASY DAI CONTORNI BL!

DAL TALENTO DELLA MANGAKA ITALIANA FRANCESCA SIVIERO, UN'APPASSIONANTE MINI SERIE DARK-FANTASY DAI CONTORNI BL!