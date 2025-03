Le uscite manga Star Comics del 1 aprile 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 1 aprile 2025 troviamo il quarto numero di Dragon Ball SD, la versione super deformed dello storico titolo di successo, oltre ad altri successi come Edens Zero, Lullaby of the Dawn, Petshop of Horrors e Queen’s Quality.

Inoltre due uscite a marchio Astra, ovvero il terzo volume di Hellboy di Mike Mignola che raccoglie varie storie brevi del personaggi e la conclusione di Purr Evil, di Mirka Andolfo e Laura Braga, disponibile anche in edizione variant.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 1 aprile 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 1 aprile 2025

DRAGON BALL SD n. 4

DB UNIVERSE n.4

di Akira Toriyama,Naho Ohishi

€ 7,90

ICONICO, DIVERTENTE E IRONICO. DRAGON BALL COME NON LO AVETE MAI VISTO!

Nel tentativo di localizzare l’ultima Sfera del Drago, Goku e i suoi amici fanno visita alla Vecchia Sibilla, che li aiuterà con i suoi poteri a patto che loro sconfiggano i cinque atleti da lei selezionati…

EDENS ZERO n. 26

YOUNG n.363

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Rachel, la madre di Rebecca, si è risvegliata dal suo sonno e ha annunciato un terribile futuro: “A breve la vita di Mother si esaurirà e l’umanità si estinguerà in tutto l’universo”. Per evitare la tragedia, l’equipaggio dell’Edens Zero decide di partire per l’ultimo universo, lo “Universe 0”, da cui non è possibile fare ritorno. Il palcoscenico si sposta così là dove tutto è iniziato, sul pianeta Granbell…

HELLBOY n. 3

LA BARA INCATENATA E ALTRE STORIE

CLASSICAL US n.6

di Mike Mignola

€ 15,90

UNA NUOVA, FANTASTICA EDIZIONE PER LE STORIE DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ LEGGENDARI DEL FUMETTO OCCIDENTALE.

Questo terzo volume di HELLBOY raccoglie numerose storie brevi, alcune delle quali colorate per l’occasione. Non mancano imperdibili contenuti a corredo, tra cui una gallery esclusiva e un’introduzione di P. Craig Russell.

LULLABY OF THE DAWN n. 5

QUEER LABEL n.17

di Ichika Yuno

€ 6,90

A GRANDE RICHIESTA, ARRIVA IN ITALIA L’OPERA DI DEBUTTO DI ICHIKA YUNO

La moglie del signore dell’isola posseduta dal Mare Nero ha rivelato ad Alto la verità sulla sua nascita. Pur essendo convinto del proprio amore per Elva, Alto non riesce a confessargli tutto. Nello stesso momento iniziano a verificarsi sull’isola dei misteriosi omicidi. Convocato per fare la guardia alle residenze dei nobili, Elva si trova di fronte una vecchia conoscenza a cui lo lega un affetto fraterno…

PETSHOP OF HORRORS n. 7

OSHARE n.11

di Matsuri Akino

€ 9,00

INTRIGANTE, ORIGINALE E AFFASCINANTE. UNA DELLE SERIE PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI NOVANTA.

Dopo essere stato testimone di innumerevoli vicende ai limiti dell’incredibile, il negozio di animali del Conte D si appresta a chiudere i battenti! Le circostanze, tuttavia, catapulteranno il suo proprietario e il detective Leon in un’ultima, grande avventura, da cui dipendono il futuro e le speranze dell’intero genere umano…

PURR EVIL n. 2

STARS AND STRIPES n.1

di Mirka Andolfo,Laura Braga

€ 12,90

IL MALE CHE MIAGOLA È INELUTTABILE…

Rita ama sua figlia Deb, ma un male oscuro del suo passato minaccia la vita di chiunque le si avvicini troppo. Può il legame tra due donne superare una vita costruita sul sangue e sulla menzogna? E quale segreto si nasconde nell’appartamento della famiglia Morando?

Un’opera intensa e imperdibile, tra azione, orrore e… gatti, firmata dalla super star internazionale Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Mercy, Contronatura) e dalla talentuosa disegnatrice Laura Braga (Future State: the Next Batman, Harley Quinn, DC Bombshells, Witchblade).

PURR EVIL n. 2

VARIANT COVER EDITION

di Mirka Andolfo,Laura Braga

€ 14,90

Come già avvenuto con il primo, anche questo secondo e ultimo volume di Purr Evil sarà disponibile in doppia edizione: regular e con la variant cover firmata dalla stessa Mirka Andolfo.

QUEEN’S QUALITY n. 22

UP n.246

di Kyosuke Motomi

€ 5,20

IL POTERE DELLA REGINA SI È RISVEGLIATO!

Ormai tutti i misteri sono stati svelati: si è scoperto perché la madre di Fumi è morta e anche cos’è in realtà la temuta K… Ma non appena Fumi si decide ad affrontare e sconfiggere suo padre Yanagi, fa il suo ingresso la Regina Bianca. La Bianca, ossia il serpente della disperazione, invita Fumi alla “bara”… Cosa le racconterà? In questa storia fantasy che regala sempre nuove emozioni, è giunto finalmente il momento in cui Fumi e la Bianca si affronteranno ad armi pari…!