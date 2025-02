Tra le uscite J-POP Manga del 5 febbraio 2025 Non tormentarmi, Nagatoro! giunge al termine con il 20° e ultimo volume, ma per una serie che finisce ce ne sono tante altre che continuano, come I quattro fratelli Yuzuki 15 e Inazuma & Romance 5.

Il destino lega in modo imprevisto la bella Sumire e il tenebroso Reo. Ora il loro legame sembra essere più forte che mai e la loro storia d’amore a un punto di svolta… Arriva sugli scaffali il volume 5 di Inazuma & Romance – Colpo di fulmine.

In arrivo anche Magilumiere 6, Mononogatari 12 e Shimazaki nella terra della pace 3.

Rapito da bambino dal gruppo terroristico LEL per diventare un loro operativo, Shimazaki viene liberato in età adulta e torna in Giappone dove tenta di trascorrere una vita normale. Ma il passato potrebbe bussare alla sua porta in qualsiasi momento… Riuscirà a godersi la meritata serenità o sarà presto chiamato a tornare in azione? Tra action e slice of life prosegue Shimazaki nella terra della pace con l’arrivo in libreria e fumetteria del terzo volume della serie!

E se essere magical girl non fosse solo prerogativa di alcune eccezionali protagoniste di anime e manga, ma una vera e propria professione a cui chiunque può accedere con studio e applicazione? Il lavoro dei sogni diventa realtà in Magilumiere – Magical girls inc. sugli scaffali il 5 febbraio con il sesto volume della serie.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 5 febbraio.

Le uscite J-POP Manga del 5 febbraio 2025

Non tormentarmi, Nagatoro! 20

I quattro fratelli Yuzuki 15

Inazuma & Romance 5

Magilumiere 6

Mononogatari 12

Shimazaki nella terra della pace 3

USCITE DIGITALI

Non tormentarmi, Nagatoro! 20

I quattro fratelli Yuzuki 15

Dungeon Food 10

Twilight Out of Focus 2 – Overlap

RISTAMPE