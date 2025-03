Le uscite J-POP Manga del 26 marzo 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 26 marzo 2025 arriva il primo volume di Alya sometimes hides her feelings in Russian: siete pronti a farvi sussurrare dolci parole in russo dalla tsundere più amata degli ultimi tempi?

Alya ha origini russe ed è una delle ragazze più popolari della scuola. La bellezza fuori dal comune e il modo di fare distaccato, soprattutto con i ragazzi che le vanno dietro, le sono valsi il soprannome di “principessa di ghiaccio”. Eppure è proprio lo scansafatiche della classe a essere riuscito a fare breccia nel suo cuore! E lei non perde occasione di confessargli i suoi sentimenti… parlando in russo! Alya pensa che lui non capisca nulla di quello che dice, ma è veramente così?

La tenera commedia degli equivoci Alya sometimes hides her feeling in russian arriva in edizione italiana a marchio J-POP Manga! Il primo volume della serie manga sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 26 marzo.

Solo chi acquisterà il volume in fumetteria riceverà, oltre ai consueti poster e segnalibro, un secondo poster ufficiale in formato A3 e la cartolina calendario di marzo con le illustrazioni della serie!

Alya è la mia vicina di banco, una bellissima ragazza dai capelli d’argento che ogni tanto mi parla in russo. Lei sostiene di insultarmi… ma la realtà è ben diversa! Ciò che Alya ha appena detto in verità significa “prestami attenzione”! Infatti devo confessare che io Masachika Kuze, comprendo perfettamente il russo, quasi al livello di un madrelingua. Alya continua a rivolgermi dolci parole in russo, completamente ignara del fatto che io riesca a capirla!

Alya sometimes hides her feelings in russian nasce come serie di light novel scritte da SunSunSun e diventate in breve tempo bestseller in Giappone! Sull’onda del successo la serie ha ricevuto una trasposizione anime in streaming nel nostro Paese su Crunchyroll e realizzata da Doga Kobo, lo stesso studio che ha portato su schermo l’anime di Oshi no ko – My Star. L’adattamento manga è scritto sempre da SunSunSun con gli straordinari disegni di Saho Tenamachi e il character design di Momoco, illustratrice delle light novel. Una novità da non perdere in attesa della seconda stagione dell’anime!

Continua con il 4° volume Astro Boy e con il 6° Studio Cabana: con questa uscita, la serie sarà finalmente in pari con il Giappone!

Presto disponibili anche Dance Dance Danseur 25, GuruGuru 7, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 15, Radiation House 16, Rosen Garten Saga 8, Servamp 21 e Takahashi del negozio di biciclette 7.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 26 marzo 2025.

Alya sometimes hides her feelings in Russian 1

Astro Boy 4

Dance Dance Danseur 25

GuruGuru 7

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 15

Radiation House 16

Rosen Garten Saga 8

Servamp 21

Studio Cabana 6

Takahashi del negozio di biciclette 7

USCITE DIGITALI

Alya sometimes hides her feelings in Russian 1

Rosen Garten Saga 8

Takahashi 7

Lei e il suo cane da guardia 5

Innocent 4-5

Masurao 1

The Climber 6

RISTAMPE