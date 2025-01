Tra le uscite J-POP Manga del 22 gennaio 2025 prosegue ’epopea di Rentaro in Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 6, l’esplosiva romcom che parodizza le serie harem con anime in corso su Crunchyroll!

In uscita anche il volume 33 di Komi can’t communicate, ormai prossimo alla conclusione in madrepatria, e Medalist 10, manga sul pattinaggio artistico con anime in corso su Disney+.

Disponibili anche Astro Boy 3, GuruGuru 5, Mr. Villain’s Day Off 4, Persona 5 13 e Shadow House 17, in cui si continua ad esplorare i misteri riguardanti la vera natura delle ombre e delle bambole viventi, così come i segreti nascosti dietro la facciata della casata Shadow.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 22 gennaio.

Le uscite J-POP Manga del 22 gennaio 2025

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 6

Komi can’t communicate 33

Medalist 10

Astro Boy 3

GuruGuru 5

Mr. Villain’s Day Off 4

Persona 5 13

Shadow House 17

USCITE DIGITALI

La via del grembiule 10

Dungeon Food 9

