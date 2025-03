Le uscite J-POP Manga del 19 marzo 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 19 marzo 2025 arriva il primo volume de La strana casa, l’inquietante thriller psicologico ad opera di Uketsu e Kyo Ayano tratto dal romanzo che ha ispirato il film The Floor Plan!

Le case sono da sempre protagoniste di storie horror spaventose. Eppure esiste una casa a Tokyo dove non sono presenze sovrannaturali o rumori misteriosi a disturbare gli inquilini, bensì una strana incongruenza nella planimetria dell’abitazione. Stanze all’apparenza senza aperture e altri particolari insoliti accendono la curiosità di un appassionato dell’occulto che decide di far luce sul mistero scoprendo una serie di fatti inquietanti…

Sulla piantina di una casa mostratagli da un conoscente, un giornalista specializzato in storie dell’occulto individua un misterioso spazio non identificato. Grazie all’aiuto di Kurihara, un architetto al quale chiede una consulenza, sempre più stranezze sembrano emergere da quel luogo…

Uketsu è uno YouTuber da quasi due milioni di follower avvolto nel più completo anonimato. Compare in pubblico e nei suoi video vestito solo di una tuta completamente nera e una inquietante maschera bianca a coprire il volto. Specializzato in storie su casi insoliti e paurosi tramite tutti i media a sua disposizione, dal video al manga, Uketsu è un artista a tutto tondo che si appresta a diventare fenomeno globale dopo aver stregato il pubblico giapponese.

L’idea de La strana casa è stata sviluppata inizialmente in un video YouTube diventato presto virale con oltre 24 milioni di visualizzazioni. Successivamente Uketsu ha scritto il romanzo Henna Ie e la serie manga La strana casa, entrambi d’ispirazione per il film The Floor Plan, pellicola che ha sbancato ai botteghini nipponici. Il secondo romanzo di Uketsu, Strange Pictures, è in corso di traduzione in trenta lingue e si appresta a essere pubblicato anche in Italia. La serie manga La strana casa con i disegni di Kyo Ayano è il primo thriller dell’autore ad arrivare nel nostro Paese.

Continua con il 2° volume Firefly Wedding e torna Kemono Jihen con il numero 21.

Presto disponibili anche Dead Tube 23, Mr. Villain’s Day Off 5, My charms are wasted 12 e l’attesissimo volume 14 di My Dress-Up Darling.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 marzo 2025.

Le uscite J-POP Manga del 19 marzo 2025

