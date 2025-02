Le uscite J-POP Manga del 19 febbraio 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 19 febbraio 2025 arriva il primo volume di La mia senpai è un ragazzo di Pom! Una divertente e leggera commedia romantica all’insegna della scoperta e dell’accettazione di se stessi arrivata finalista ai Next Manga Award 2021 e d’ispirazione per l’anime di successo Senpai is an Otokonoko in streaming su Crunchyroll.

Saki Aoi è affascinata dalla bellezza della senpai del consiglio studentesco, Makoto Hanaoka. Nonostante il timore che una dichiarazione possa metterla a disagio, Saki trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti. Ma la risposta di Makoto la sorprende: la senpai è in realtà un ragazzo! Convinto che questa rivelazione allontanerà Saki, Makoto resta incredulo nello scoprire che a lei la cosa non importa e che i suoi sentimenti restano immutati. La ragazza è infatti decisa a conquistare il suo cuore! Nel frattempo Ryuji, l’amico d’infanzia di Makoto, prova qualcosa per lui ma lo nasconde, combattuto tra ciò che prova e il timore di rivelarsi. Grazie a loro, Makoto inizia a sentirsi più libero di essere se stesso, alleggerendo il peso delle aspettative che gravano su di lui. Tuttavia, tra i sentimenti di Saki e quelli nascosti di Ryuji, l’equilibrio del loro rapporto rischia di trasformarsi in un intreccio amoroso senza pari!

La mia senpai è un ragazzo 1 sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online, in una edizione totalmente a colori, a partire dal 19 febbraio.

Proseguono anche Akane Banashi 10, Don’t call it mistery 9, Initial D 13, Kingdom 67, Monster Musume 19 e The Rising of the Shield Hero 25.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 febbraio 2025.

La mia senpai è un ragazzo 1

Akane Banashi 10

Don’t call it mystery 9

Initial D 13

Kingdom 67

Monster Musume 19

The Rising of the Shield Hero 25

USCITE DIGITALI

Akane Banashi 10

Initial D 13

Dungeon Food 11

La via del grembiule 11

RISTAMPE