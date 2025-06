Le uscite DC Panini del 5 giugno 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 5 giugno 2025 troviamo l’esclusiva Tin Box che raccoglie tre edizioni variant metal dei tre primi numeri 1 del nuovo Absolute Universe, ovvero i titoli dedicati a Batman, Superman e Wonder Woman.

Inoltre un nuovo volume antologico DC Pride per celebrare il Pride Month e, in previsione dell’uscita nelle sale a luglio del nuovo film di Superman, Il Grande Libro di Lex Luthor.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 5 giugno 2025.

Le uscite DC Panini del 5 giugno 2025

DC Absolute Universe – Tin Box

55,00 €

Contiene: Absolute Batman 1 Variant Tin Box, Absolute Superman 1 Variant Tin Box, Absolute Wonder Woman 1 Variant Tin Box, Litografia DC Absolute Universe autografata da Scott Snyder e Nick Dragotta, Shopper DC Absolute Universe.

Tin Box esclusiva Panini Comics per celebrare l’esordio dell’Universo Absolute DC!

Scatola in edizione limitata a 800 copie.

All’interno:

Absolute Batman 1 Variant Tin Box;

Absolute Superman 1 Variant Tin Box;

Absolute Wonder Woman 1 Variant Tin Box;

Litografia DC Absolute Universe autografata da Scott Snyder e Nick Dragotta;

Shopper DC Absolute Universe.

Un ordine con massimo 1 copia ad utente.

Dc Pride 2025

22,00 €

Contiene: DC Pride (2024) #1

Torna la pluripremiata antologia dedicata ai personaggi LGBTQIA+ dell’Universo DC! Questi eroi si preparano a compiere grandi imprese cosmiche e arriveranno dove non sono mai stati prima!

Dreamer, dopo le peripezie che ha vissuto sulla Terra, si recherà su Naltor, il suo pianeta d’origine….

Phil Jimenez e Giulio Macaione firmano uno splendido tributo alle Amazzoni e a Wonder Woman.

Al Ewing (Immortal Hulk) esordisce alla DC con un’avventura incentrata su Starman!

Il Grande Libro di Lex Luthor

DC Anthology

25,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #23 (I), #277 (I), #544, #678, #894 (I), Superman (1939) #4 (I), #17 (I), #164 (I), #248 (I), #416 (I), World’s Finest Comics (1941) #59 (I), #88 (I), Adventure Comics (1938) #271 (I), Superman (1987) #2, #9 (II), JLA (1996) #11, President Luthor: Secret Files and Origins (2001) #1 (I), Lex Luthor: Man of Steel (2005) #3, All Star Superman (2006) #5, Justice League (2011) #31, Superman (2023) #1

Scienziato senza scrupoli, industriale spietato e vero e proprio genio del male!

Le storie fondamentali di Lex Luthor, dalla sua prima apparizione alle sue rappresentazioni più moderne!

In occasione dell’uscita di Superman nelle sale cinematografiche, riscopriamo perché amiamo odiare questo machiavellico criminale!

Il volume definitivo di Luthor per vecchi e nuovi lettori, accompagnato da numerosi articoli e approfondimenti!

JLA Di Geoff Johns 2

100,00 €

Contiene: Justice League (2011) #24/45, #23.4, Forever Evil (2013) #1/7, Justice League of America (2013) #7.4, Divergence FCBD Special Edition (2015) #1, Justice League: Darkseid War: Batman (2016) #1, Justice League: Darkseid War: Flash (2016) #1, Justice League: Darkseid War: Superman (2016) #1, Justice League: Darkseid War: Shazam (2016) #1, Justice League: Darkseid War – Green Lantern (2016) #1, Justice League: Darkseid War – Lex Luthor (2016) #1, Justice League: Darkseid War Special (2016) #1, DC Universe: Rebirth (2016) #1

Anni fa la Justice League si unì per fermare l’attacco che Darkseid aveva portato alla Terra. Ora il malvagio dominatore di Apokolips è tornato!

Il pianeta di Superman e soci è il campo di battaglia tra Darkseid e l’Anti-Monitor!

Per proteggere il loro mondo, gli eroi devono scoprire i segreti dei Nuovi Dei!

La run di Geoff Johns si conclude con la rivelazione di un segreto destinato a scuotere le fondamenta di tutto l’Universo DC!

All-Star Batman & Robin: Il Ragazzo Meraviglia

DC Absolute

53,00 €

Contiene: All-Star Batman and Robin, the Boy Wonder (2005) #1/10