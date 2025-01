Tra le uscite DC targate Panini del 30 gennaio 2025 troviamo l’esordio della maxiserie in 12 numeri Batman e Robin: Anno Uno, in cui Mark Waid e Chris Samnee raccontano i primi tempi del sodalizio tra Bruce Wayne e Dick Grayson. Duo alle prime armi anche durante gli eventi di Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween, la maxiserie tributo a Tim Sale che torna con il secondo capitolo disegnato da Klaus Janson.

Inoltre Shawn Martinbrough torna a dedicarsi a Jason Todd con Red Hood: Gotham Hill, torna in un unico volume il crossover Shadow War tra Batman, Deathstroke e Robin e due classici imprescindibili arrivano in edizione Facsimile (Action Comics 1) e DC Pocket Collection (Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro).

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 30 gennaio 2025.

Le uscite DC Panini del 30 gennaio 2025

Batman e Robin: Anno Uno 1

3,00 €

Contiene: Batman and Robin: Year One (2024) #1

L’inizio di una nuova maxi serie realizzata dalla straordinaria coppia composta da Mark Waid e Chris Samnee!

Bruce Wayne deve ancora abituarsi al suo nuovo ruolo di tutore per Dick Grayson, e i loro alter ego non sono ancora la coppia affiatata che conosciamo.

Ma l’arrivo di un nuovo avversario temuto anche da Due Facce potrebbe essere la spinta necessaria per la nascita della leggenda di Batman e Robin!

Un nuovo classico moderno, ambientato nel primo anno del Dinamico Duo!

Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween 2

3,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #2

Lo sceneggiatore veterano Jeph Loeb (Superman: Stagioni) e il grande artista Klaus Janson (Amazing Spider-Man) firmano il secondo capitolo di L’ultimo Halloween, l’imperdibile miniserie che continua le vicende ambientate nel mondo di Batman: Il lungo Halloween!

Una tragedia ha travolto Gotham City, così Batman e Robin devono recarsi negli spaventosi meandri dell’Arkham Asylum per effettuare delle indagini.

Quali criminali incontreranno? Che verità li attendono?

Nel frattempo, la vita di Jim Gordon va a rotoli e nessuno sembra in grado di aiutarlo!

Red Hood: Gotham Hill

26,00 €

Contiene: Red Hood: The Hill (2024) #0/6

La Collina è Gotham Hill, una zona dove la Joker War ha creato relativamente pochi problemi… finora!

Un tempo era uno dei quartieri più pericolosi della città, dove i residenti si erano uniti per proteggersi a vicenda…

Ora che Jason Todd si è trasferito lì, è più che felice di dare una mano ai vigilanti locali.

Ma una nuova organizzazione sta prendendo il potere, e sarà meglio che Red Hood non la sottovaluti!

Batman/Deathstoke: Shadow War

DC Rebirth Collection

32,00 €

Contiene: Batman (2016) #122/123, Shadow War: Alpha (2022) #1, Deathstroke Inc. (2021) #8/9, Robin (2021) #13/14, Shadow War: War Zone (2022) #1, Shadow War: Omega (2022) #1

Deathstroke ha assassinato Ra’s al Ghul, e ora sua figlia Talia vuole vendetta!

La Lega degli Assassini è sulle tracce di Deathstroke con l’obiettivo di ucciderlo e distruggere la Deathstroke Inc.!

Batman e Robin dovranno unire le forze per rintracciarlo e assicurarlo alla giustizia… oppure no?

Uno dei crossover più celebri del Cavaliere Oscuro, finalmente raccolto in un unico volume!

Dc Facsimile Edition: Action Comics 1

3,50 €

Contiene: Action Comics #1 Facsimile Edition

Quasi novant’anni fa debuttò una pubblicazione che avrebbe cambiato il corso della storia del fumetto.

Sulla copertina, un uomo che indossava un costume dagli sgargianti colori sollevava un’auto verde a mani nude, davanti allo sguardo sconvolto dei presenti.

Quell’uomo era Superman e questa è la sua prima apparizione.

La collana DC Facsimile Edition si arricchisce di Action Comics #1, il leggendario albo che contiene l’esordio dell’Uomo d’Acciaio a opera di Jerry Siegel e Joe Shuster.

Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro

DC Pocket Collection

9,90 €

Contiene: Batman: The Dark Knight Returns (1986) #1/4

Sono passati dieci anni da quando Batman è stato avvistato l’ultima volta.

Un ormai anziano Bruce Wayne, ritiratosi dalla vita di vigilante, cerca un significato alla propria esistenza mentre Gotham sprofonda sempre più nel caos.

Ed è proprio quando la città ne ha più bisogno che il Cavaliere Oscuro fa il suo ritorno trionfale, affiancato da Carrie Kelly, una giovane ragazza che ha preso il mantello di Robin.

Il capolavoro senza tempo di Frank Miller che ha trasformato radicalmente la mitologia di Batman.

Lanterna Verde di Robert Venditti 2

Rivolta

DC Evergreen

30,00 €

Contiene: Green Lantern (2011) #27/34, Green Lantern Corps (2011) #31/33, Red Lanterns (2011) #28

Continua la raccolta della serie Green Lantern scritta da Robert Venditti!

Con il pianeta Oa completamente distrutto, il Corpo delle Lanterne Verdi guidato da Hal Jordan è nel suo momento peggiore!

L’energia della Forza di Volontà rischia di esaurirsi con conseguenze disastrose, e una rivolta interna è decisamente all’orizzonte!

Un volume imperdibile contenente anche i crossover con Green Lantern Corps e Red Lanterns.

Batman di Brian K. Vaughan

20,00 €

Contiene: Batman (1940) #588/590, Detective Comics (1937) #787, Batman: Gotham City Secret Files (2000) #1, Wonder Woman (1987) #160/161

Tutte le storie a tema batmaniano scritte dallo sceneggiatore Brian K. Vaughan, lo straordinario scrittore di Saga e uno degli sceneggiatori della serie TV Lost!

Una lezione di stile, con trame che mescolano umorismo, azione, leggerezza e tragedia.

Fra i protagonisti, alcuni pilastri dell’Universo DC come Nightwing e Wonder Woman!

Inoltre, le apparizioni speciali di Matches Malone, Clayface e il Cappellaio Matto!

Twilight

24,00 €

Contiene: Twilight (1991) #1/3

Una rivisitazione in chiave dark dei classici eroi della fantascienza anni 50!

Tommy Tomorrow, un antieroe ribelle e tormentato, è costretto ad affrontare un passato che torna a perseguitarlo.

Il suo vecchio amico Karel Sorenson è diventato un essere divino e tirannico e ha trasformato la Terra in un mondo in preda al terrore e alla repressione. Tommy dovrà scegliere da che parte stare… e pagare il prezzo della sua scelta!

Una perla firmata da Howard Chaykin (Son of Superman) e José Luis García-López (Batman: Legends of the Dark Knight)!

Scalped 8

Devi Peccare per Poterti Salvare

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Scalped (2007) #43/49

A volte, il destino di un uomo si decide in un solo istante, e tutto ciò che quella persona ha vissuto prima di quell’unico, fatidico momento non conta più nulla…

Per Dashiell Bad Horse, un agente federale che non sa più da che parte stare, questo istante è quello in cui dovrà decidere se salvare una vita… o stroncarne un’altra.

Ma ci sono anche altre anime dannate, nella riserva indiana di Prairie Rose, le cui scelte cambieranno radicalmente il corso degli eventi.

Jason Aaron, R.M. Guéra, Davide Furnò e Jason Latour presentano l’ottavo volume del loro capolavoro pulp.

Ex Machina 3

Dc Black Label Deluxe

33,00 €

Contiene: Ex Machina (2004) #21/29, Ex Machina Special (2006) #3, Ex Machina: Inside the Machine (2007) #1

Come supereroe, Mitchell Hundred era ormai diventato molto abile a fare fronte a minacce come supercattivi e pazzi criminali…

…ma affrontare il problema della droga che sta dilagando a New York e quello delle leggi che devono fermarne l’avanzata, in qualità di sindaco, si rivelerà una sfida ben più difficile!

Come se non bastasse, il blackout del 2003 getta la metropoli nelle tenebre. Come farà Mitchell a controllare una città completamente al buio?

Da Brian K. Vaughan e Tony Harris – con la collaborazione del compianto John Paul Leon – il terzo volume della riedizione completa di uno dei capolavori più provocatori degli anni 2000.

Preacher 2

DC Absolute

95,00 €

Contiene: Preacher (1995) #27/40, Preacher Special: Saint Of Killers (1996) #1/4, Preacher Special: The Story Of You-Know-Who (1996) #1, Preacher Special: The Good Old Boys (1997) #1, Preacher Special: Cassidy – Blood And Whiskey (1998) #1