Le uscite DC Panini del 3 aprile 2025

Le uscite DC targate Panini del 3 aprile 2025 si compongono del solo quarto volumetto della Sandman Universe Collection dedicata alla serie Books Of Magic del 2018.

Si tratta di una rilettura moderna del personaggio di Timothy Hunter, creato da Neil Gaiman nella miniserie omonima del 1990. Questa nuova incarnazione, inserita nell’ambito del Sandman Universe (la linea editoriale lanciata per celebrare il trentennale di The Sandman di Neil Gaiman), esplora il percorso di un adolescente alle prese con il destino di diventare il “Grande Mago”, affrontando le sfide della magia e della crescita personale. Pur mantenendo un approccio autonomo, Books of Magic attinge dall’universo di Gaiman, con riferimenti agli Eterni (come Morte e Sogno) e alle dinamiche del Sogno. I disegni di Tom Fowler e le colorazioni di Jordan Boyd alternano sequenze oniriche a scene realistiche, mentre la scrittura di Kat Thomson (scelta da Gaiman per la sua esperienza con temi magici) svolge un grande lavoro di caratterizzazione dei personaggi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 3 aprile.

Le uscite DC Panini del 3 aprile 2025

Books of Magic 4

Vivere nella Possibilità

Sandman Universe Collection

14,00 €

Contiene: Books of Magic (2018) #19/23