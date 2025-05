Le uscite DC Panini del 22 maggio 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 22 maggio 2025 troviamo il lancio in grande stile di Absolute Superman di Jason Aaron e Rafa Sandoval, la seconda serie dell’innovativo Absolute Universe.

Inoltre torna il mondo infestato dai vampiri con DC vs Vampires: World War V, giunge a conclusione il DC Best Seller dedicato a Lanterna Verde di Geoff Johns ed iniziano i nuovi cicli All In di Superman e di Batman e Robin.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 22 maggio 2025.

Superman 21

Superman 74

6,00 €

Contiene: Superman (2023) #19/20

All In! Inizia una nuova era per Superman e per l’Universo DC!

Dalla Fine del Tempo, il ritorno di Time Trapper, l’essere capace di distorcere il tessuto della realtà!

Una scioccante rivelazione sulla vera natura di Doomsday, il mostro che uccise l’Uomo d’Acciaio!

L’incredibile exploit di Lois Lane, la nuovissima Superwoman!

Batman e Robin 14

DC Select 30

4,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #14

L’inizio di un nuovo capitolo per il Cavaliere Oscuro e il Ragazzo Meraviglia!

Phillip Kennedy Johnson (Superman) e Javier Fernández (Nightwing) sono i nuovi autori delle avventure del Dinamico Duo.

Damian Wayne è allo stesso tempo erede di Batman e di Ra’s al Ghul, e ora è giunto il momento di decidere cosa fare della sua vita!

Nel frattempo, un misterioso assassino sta rimettendo in scena alcuni dei crimini più eclatanti mai avvenuti a Gotham…

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 28

Batman/Superman 59

6,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #28/29

Il gran finale di Impossible è qui e… be’, è folle come pensate che sia!

Un esercito di Imp malvagi punta a cancellare gioia e vita da un’intera realtà.

Una moltitudine di guest star e le loro controparti della Quinta Dimensione si uniscono a Batman e Superman nel disperato tentativo di salvare la Terra!

L’ultima grande storia disegnata da Dan Mora per i Migliori del mondo!

Absolute Superman 1

6,00 €

Contiene: Absolute Superman (2025) #1

Absolute Superman 1

Variant Cover di Matteo Scalera

8,00 €

Contiene: Absolute Superman (2025) #1

Absolute Superman 1

Variant Cover di Carmine di Giandomenico

8,00 €

Contiene: Absolute Superman (2025) #1

Niente Fortezza della Solitudine, niente famiglia, nessun amico: ecco Absolute Superman, la nuova esaltante collana che stavate tutti aspettando!

Jason Aaron e Rafa Sandoval reinventano da zero la leggenda dell’Uomo d’Acciaio nell’Universo Absolute!

Sul pianeta Krypton, Lara Lor-Van e Jor-El sono membri della Gilda del Lavoro, la classe inferiore, ma indossano con orgoglio il simbolo degli umili, che somiglia a una “S” stilizzata!

La Lega della Scienza spinge la società verso un continuo progresso materiale, ma una immane catastrofe è in agguato…

Lanterna Verde di Geoff Johns 32

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2011) #18/20, Green Lantern 80th Anniversary (2020) #1

Dopo quasi dieci anni di storie giunge al termine la saga di Lanterna Verde realizzata da Geoff Johns!

La Prima Lanterna rischia di riscrivere la realtà per come la conosciamo e il solo che possa fermarla è… morto?!

Tutte le trame e sottotrame riguardanti Hal Jordan, Sinestro e Simon Baz arrivano alla loro straordinaria conclusione!

Un albo speciale che celebra la run di Green Lantern più importante di sempre!

DC vs. Vampires: World War V 1

DC Evergreen

32,00 €

Contiene: DC vs. Vampires: World War V (2024) #1/6, DC Vs Vampires: World War V: Darkness and Light (2025) #1

I vampiri metaumani hanno vinto! In una Terra congelata dopo essere stata privata della luce del sole, le creature della notte hanno decimato gli umani.

Con l’ascesa di Barbara Gordon come nuova regina dei vampiri, vige una fragile tregua con gli umani.

Riusciranno i pochi eroi ancora rimasti a impedire lo scoppio di una nuova guerra… per colpa di Robin?!

Torna il mondo alternativo a tinte horror creato da Matthew Rosenberg e Otto Schmidt con una girandola di clamorosi colpi di scena!

Il Diario Segreto di Swamp Kid

DC Kids Collection

12,00 €

Contiene: The Secret Spiral of Swamp Kid (2019)

Russell Weinwright è uno studente delle medie che ama disegnare, ha un aspetto decisamente “vegetale” ed è soprannominato Swamp Kid!

Che sia in qualche modo collegato allo storico e malinconico eroe Swamp Thing?

Un’esilarante autobiografia del preadolescente più bizzarro dell’intero Universo DC!

Una storia autoconclusiva firmata dall’apprezzato illustratore Kirk Scroggs

Batman: Stirpe Condannata

DC Deluxe

20,00 €

Contiene: Batman: Harvest Breed (2000) #1

Alcuni macabri omicidi riportano alla memoria di Batman una serie di vecchi casi altrettanto orribili.

E mentre l’assassino continua nella propria terribile opera, il Cavaliere Oscuro inizia a perdere il controllo…

…tanto da arrivare allo scontro con Jim Gordon!

Il Pipistrello deve fermare il diabolico piano, ma come farà a vincere contro un maniaco che sembra avere poteri soprannaturali?

Lanterna Verde 5

DC Classic Silver Age

32,00 €

Contiene: Green Lantern (1960) #49/62

Le avventure di Hal Jordan nella mitica Silver Age!

Gli anni Sessanta stanno per finire, ma la saga di Lanterna Verde è appena cominciata!

Con il ritorno di Sinestro, l’esordio di nuovi, letali nemici e alcune delle storie più amate dai lettori!

Contiene racconti che hanno fatto la storia come La lotta per la sopravvivenza delle Lanterne Verdi! e Il potente Thraxon vs. Lanterna Verde inerme!

The Unwritten 7

La Ferita

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: The Unwritten (2009) #36/41

Il Leviatano, una creatura antica come il concetto di narrazione, è stato ferito da colui che fu Caino…

Le conseguenze di ciò cominciano a manifestarsi sulla realtà. Cosa potranno fare Tom Taylor – la cui identità ormai coincide con quella del mago Tommy – e i suoi alleati per evitare il disastro imminente?

Un coniglio parlante raggiunge il nostro mondo e una donna molto anziana attraversa una strana metamorfosi…

Mike Carey e Peter Gross sono gli autori del settimo volume di quest’opera senza precedenti basata sull’amore per la narrazione.

Hellblazer di Peter Milligan

DC Black Label Omnibus

100,00 €

Contiene: Hellblazer (1988) #250/300, Hellblazer Annual (2012) 1