Le uscite DC Panini del 20 febbraio 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 20 febbraio 2025 troviamo la folle nuova avventura che riunisce Catwoman, Harley Quinn e Poison Ivy, le Gotham City Sirens!

Inoltre la rivisitazione dei primi anni del Cavaliere Oscuro in Bat-Man: il Primo Cavaliere e il ritorno di un classico moderno DC come The New Frontier dell’indimenticato Darwyn Cooke.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 20 febbraio 2025.

Le uscite DC Panini del 20 febbraio 2025

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 25

Batman/Superman 56

5,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest Annual 2024

Mentre la battaglia infuria su Terra-22, una nuova minaccia emerge dalla Quinta Dimensione.

Batman recluta gli Esploratori dell’Ignoto per una missione segreta!

I ritorni di Bumblebee e di Metamorpho!

Cos’è tutto questo? L’Annual migliore del mondo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Batman e Robin 11

DC Select 27

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #11

Lo scontro con Man-Bat si è concluso e ora Batman e Robin si apprestano a vivere una nuova avventura sull’Isola dei Dinosauri!

Questo luogo selvaggio e remoto ospita un pericolosissimo criminale che ha un conto in sospeso con Damian Wayne…

Il giovane Pettirosso riuscirà a portare a termine la missione senza che le sue emozioni prendano il sopravvento?

Disegni di Juan Ferreyra, l’artista di Green Arrow, Catwoman e Gotham by Midnight!

Lanterna Verde di Geoff Johns 29

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2011) #6/10

Finalmente la verità sul Corpo delle Lanterne Indaco!

Chi ha creato l’esercito che sfrutta la luce viola della compassione, e perché?

Sinestro e Hal Jordan dovranno scoprirlo in fretta, prima di essere assimilati a loro volta!

Un capitolo fondamentale nella mitologia di Lanterna Verde, in vista dei clamorosi cambiamenti del prossimo numero!

DC Facsimile Edition: Batman 232

3,50 €

Contiene: Batman #232 Facsimile Edition

Una copertina divenuta leggenda nel mondo dei comics apre un albo che ha segnato un prima e un dopo nella storia di Batman!

La vita di Robin è in pericolo con due sicari che lo attendono nell’ombra…

Inizia così una vicenda in cui il Cavaliere Oscuro dovrà vedersela con un nuovo nemico: Ra’s al Ghul, qui alla sua prima apparizione!

Un albo fondamentale della storia editoriale del Pipistrello realizzato da mostri sacri come Neal Adams, Dennis O’Neil e Dick Giordano!

Gotham City Sirens: Cattive Ragazze

DC Collection

18,00 €

Contiene: Gotham City Sirens (2024) #1/4

Le cattive ragazze della DC sono tornate: Catwoman, Harley Quinn e Poison Ivy sono le Gotham City Sirens!

Un nuovo energy drink ha preso piede e i cittadini stanno impazzendo per le strade della città.

Per fortuna le Sirens sono sul caso, a dimostrazione che a volte per fermare il male devi comportarti malissimo!

L’astro nascente Leah Williams, Matteo Lolli e Daniel Hillyard scatenano le antieroine di Gotham in un’avventura senza limiti.

Bat-Man: Il Primo Cavaliere

DC Black Label Complete Collection

27,00 €

Contiene: The Bat-Man: First Knight (2024) #1/3

Le primissime avventure del Cavaliere Oscuro reinterpretate per il XXI Secolo dal leggendario Dan Jurgens e il talentuoso Mike Perkins!

È il 1939 e il mondo si sta ancora riprendendo dagli orrori della Grande Guerra, senza immaginare che un conflitto ancora più terribile è alle porte. Il fascismo marcia implacabile e si annida nei vicoli più bui d’America…

In questo clima di terrore, una serie di efferati omicidi sconvolge Gotham City e tutti gli indizi conducono al penitenziario di Gotham.

Un mistero che verrà affrontato da un nuovo vigilante che si muove tra le ombre della città: Bat-Man!

Wonder Woman: Nemici e Alleati

DC Rebirth Collection

30,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #750, #759/769

Un nuovo inizio per Wonder Woman! Dopo lo scontro con i Quattro Cavalieri, Diana cerca di rimettere insieme la sua vita.

Sembra che tutti abbiano un’opinione su Diana, sia chi ammira il suo eroismo, sia chi si prepara per la vendetta.

Il debutto di Liar Liar, una nuova avversaria dal passato turbolento, e il ritorno in scena di un Maxwell Lord apparentemente ravveduto.

Il ciclo completo scritto da Mariko Tamaki per i disegni di Mikel Janín, Rafa Sandoval, Steve Pugh e altri ancora.

Batman: Detective Comics – Le Facce della Morte

DC Library

37,00 €

Contiene: Detective Comics (2011) #0/12, Detective Comics Annual (2012) #1

Joker è fuggito da Arkham e nemmeno il Cavaliere Oscuro sembra essere in grado di decifrare i macabri indizi che ha lasciato lungo la strada.

Qualcosa di strano e terribile sembra stia per accadere a Gotham, ma tutto sembra ruotare attorno alla figura di Dollmaker!

La scia di follia seminata dal terribile criminale giunge fino al Commissario Gordon. Per salvarlo, Batman dovrà offrire un’esca ancor più allettante: se stesso.

La run che ha rilanciato Detective Comics scritta e disegnata da uno degli artisti più amati dai fan del Pipistrello: Tony Daniel!

DC: The New Frontier

DC Black Label Library

42,00 €

Contiene: DC: The New Frontier (2004) #1/6, Justice League: The New Frontier Special (2008) #1, Solo (2004) #5