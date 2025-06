Le uscite DC Panini del 19 giugno 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 19 giugno 2025 troviamo tante uscite dedicate a Superman, in vista dell’uscita in sala del nuovo film dedicato all’Azzurrone: si va dal secondo numero di Absolute Superman al nuovo numero del mensile regolare (disponibile anche con una Movie Variant di Jim Lee) che vede l’arrivo di Mark Waid ai testi di Action Comics. Waid che continua a scrivere anche le avventure di Batman/Superman: I Migliori del Mondo, in cui si rievoca il primo incontro del duo con Wonder Woman, nella primissima avventura della Trinità DC.

Inoltre, oltre ai primi volumi dell’era All In di Catwoman e Flash, tanti altri titoli in diversi formati marchiati con la S, dall’edizione Absolute di Superman: Per il Domani a quella DC Limited Collector’s Edition de I Migliori al Mondo fino alla DC Pocket Collection di Superman: Su nel Cielo.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 19 giugno 2025.

Le uscite DC Panini del 19 giugno 2025

Superman 22

Movie Variant Cover di Jim Lee

Superman 75

7,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1070/1072

Il grande Mark Waid (Kingdom Come) presenta una nuova incredibile avventura nella Zona Fantasma!

Dall’eterno crepuscolo dove i criminali di Krypton pagano il prezzo dei loro delitti, qualcosa di terribile ha trovato la strada per Metropolis!

Riuscirà la Superfamiglia a salvare la Città del Domani?

Oppure questo è un lavoro per… Jimmy Olsen?!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 29

Batman/Superman 60

6,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #30/31

Mark Waid e Gleb Melnikov vi raccontano la prima avventura della Trinità DC!

C’è stato un omicidio a Themyscira, e Wonder Woman chiede l’aiuto di due nuovi amici: Batman e Superman!

È invece l’astro nascente Adrian Gutierrez il disegnatore del nuovo arco narrativo, che vede il ritorno di Eclipso!

Il signore della luce e delle ombre minaccia di far sprofondare la Terra in uno stato di notte e disperazione eterna… e nemmeno la Justice League potrebbe bastare per fermarlo!

Batman e Robin 15

DC Select 31

4,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #15

Il Dinamico Duo pensava di trascorrere una piacevole serata di beneficenza, ma l’evento si è trasformato in una tragedia.

Chi è il misterioso criminale che ha preso di mira Bruce Wayne e sembra avere dei legami con il suo passato?

E Damian Wayne riuscirà a mettersi alle spalle i malumori che lo tormentano?

Phillip Kennedy Johnson (Superman), affiancato da Javi Fernández (Nightwing) e Carmine Di Giandomenico (Flash), continua la sua run ambientata fra i vicoli di Gotham City!

Absolute Superman 2

4,00 €

Contiene: Absolute Superman (2025) #2

L’ultima polvere di Krypton: le origini di Superman nell’Universo Absolute!

Kal-El è sulla Terra: solo, smarrito e nascosto agli occhi di tutti, ma i suoi già vedono ciò che il suo cuore non tollera… l’ingiustizia!

Cos’è la Lazarus Corporation, e quale “pace” custodisce con i suoi arsenali?

Inoltre, il primo nemico, e le iniziali del suo nome sono “LL”!

DC Facsimile Edition: Detective Comics 27

3,50 €

Contiene: Detective Comics #27 Facsimile Edition

La prima apparizione del Cavaliere Oscuro in un’edizione in tutto e per tutto identica all’originale!

Maggio 1939: esce un albo con un’iconica copertina gialla e una banda rossa destinata a cambiare per sempre la storia del fumetto americano.

È l’esordio di Batman a opera di Bob Kane e Bill Finger!

Una pubblicazione storica che, oltre alla prima avventura del Cavaliere Oscuro in assoluto, ospita numerosi altri racconti firmati da grandi autori, tra cui Jerry Siegel e Joe Shuster.

Catwoman 1

Chi è Selina Kyle?

DC Special

18,00 €

Contiene: Catwoman (2018) #69/74

Qualcuno ha tentato di uccidere Catwoman, e Selina Kyle vuole scoprire chi è stato!

Ma cosa succederà quando le sue indagini la condurranno lontano da Gotham?

La Donna Gatto sta per introdursi all’interno di una pericolosa organizzazione internazionale, e le scoperte che farà potrebbero essere molto spiacevoli!

La scrittrice norvegese Torunn Grønbekk, affiancata dalle artiste italiane Marianna Ignazzi e Fabiana Mascolo, dà inizio a un nuovo ciclo di storie dedicato alla Felina Fatale!

Flash 3

Come Sopra, Così Sotto

DC Collection

12,00 €

Contiene: Flash (2023) #14/19

Un perfetto starting point per il Flash di Simon Spurrier!

In seguito agli eventi di Absolute Power, la Famiglia Flash decide di fare un viaggio per ricaricare le energie e sperimentare i loro nuovi poteri!

Certo, una famiglia straordinaria può solo andare in luoghi straordinari… come il centro della Terra!

Ma persino laggiù i guai riusciranno a tormentare Wally West e i suoi figli!

Superman: Su nel Cielo

DC Pocket Collection

9,90 €

Contiene: Superman: Up in the Sky (2019) #1/6

Degli alieni hanno rapito una bambina e Superman si fionda nello spazio profondo per salvarla.

A ogni passo deve affrontare una nuova sfida: match intergalattici di boxe, un’improbabile alleanza con Darkseid e una corsa contro Flash.

Nel frattempo, una terribile minaccia incombe su Metropolis, rimasta priva del suo eroe più grande.

Per la prima volta nella sua carriera, l’acclamato scrittore Tom King (Mister Miracle) si cimenta con una storia dell’Uomo d’Acciaio accompagnato dalle magnifiche matite di Andy Kubert (Flashpoint).

I Migliori del Mondo

DC Limited Collector’s Edition

31,00 €

Contiene: World’s Finest (1990) #1/3

Cosa accadrebbe se Superman e Batman si scambiassero le rispettive città?

Una cosa è certa: se il machiavellico Lex Luthor è di scena a Gotham City e il suo posto a Metropolis viene rilevato da Joker…

…l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro sono costretti ad agire per impedire che i piani delle loro nemesi si realizzino!

Una grande storia vintage scritta dal leggendario Dave Gibbons e impreziosita dalle magnifiche tavole di Steve Rude!

Dial H

DC Deluxe

42,00 €

Contiene: Dial H (2012) #0/15, Justice League (2011) #23.3

Nelson Jent è uno sciatto scansafatiche, ma con la semplice rotazione di un disco telefonico può diventare un supereroe!

C’è solo un problema: ogni volta si trasforma in un differente giustiziere, con risultati improbabili e sconcertanti!

Qualcuno, però, è a conoscenza del suo segreto e potrebbe rendere la situazione ancor più fuori controllo…

Dalla fantasia del pluripremiato romanziere China Miéville e dei disegnatori Mateus Santolouco e Alberto Ponticelli un capolavoro surrealista che rilegge una classica serie DC!

Le Avventure di Batman e Robin

DC Omnibus

90,00 €

Contiene: The Batman & Robin Adventures (1995) #1/25, The Batman & Robin Adventures Annual (1996) #1/2, The Batman Adventures: The Lost Years (1998) #1/5, The Batman & Robin Adventures: Sub-Zero (1998) #1

Il Dinamico Duo ritorna in questo tomo che rappresenta il seguito ideale di DC Omnibus: Le avventure di Batman!

In un’unica soluzione, le storie del Cavaliere Oscuro e del Ragazzo Meraviglia ispirate alle serie d’animazione vincitrici dell’Emmy Batman: The Animated Series e The Adventures of Batman & Robin!

Batman, Robin, Batgirl e il commissario Gordon continuano la loro lotta per proteggere i cittadini di Gotham da piccoli e grandi crimini…

…ma con nemici come Due Facce, Poison Ivy, Catwoman, l’Enigmista, Ra’s al Ghul, Harley Quinn e Joker, mantenere la città sicura non sarà tanto facile!

Batman di Tom King 2

DC Omnibus

100,00 €

Contiene: Batman (2016) #38/81, DC Nation (2018) #0, Batman Secret Files (2018), #1/2, Batman Annual (2016) #3/4

Per Bruce Wayne è giunto il momento di pronunciare il fatidico “sì”, ma Selina Kyle sarà dello stesso avviso?

Qualcuno sta architettando la caduta di Batman, e Dick Grayson si trova sulla linea di fuoco!

Bane lancia il suo assalto a Gotham City: riuscirà il Cavaliere Oscuro ad arginare la sua inarrestabile avanzata?

Tom King (Human Target) prosegue nella sua opera di dissezione della mitologia del Cavaliere Oscuro insieme a grandi artisti come Lee Weeks, Mikel Janín e Mitch Gerads!

Superman: Per il Domani

DC Absolute

50,00 €

Contiene: Superman (1986) #204/215