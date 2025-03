Le uscite DC Panini del 13 marzo 2025

Gli appassionati di anime di tutto il mondo hanno un motivo per festeggiare: TOHO Animation ha ufficialmente annunciato che l' attesissima serie My Hero Academia: Vigilantes debutterà lunedì 7 aprile 2025. My Hero Academia: Vigilantes sarà trasmesso in esclusiva su Crunchyroll a livello globale (Asia esclusa), con nuovi episodi rilasciati settimanalmente nello stesso giorno del Giappone. [' ]