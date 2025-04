Le uscite DC Panini del 1° maggio 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 1° maggio 2025 troviamo il secondo cofanetto contenente l’intera seconda stagione di Batman: Wayne Family Adventures, ovvero i volumetti 3, 4 e 5.

Inoltre arriva l’inquietante The Nice House By The Sea, sequel di The Nice House On The Lake, e la graphic novel Young Adult dedicata a Blue Beetle: Questa è la Nostra Terra.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 1° maggio 2025.

Batman: Wayne Family Adventures Cofanetto Stagione 2

38,70 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures voll. 3/5

LA SECONDA STAGIONE COMPLETA DELLA SERIE PER GIOVANI LETTORI CANDIDATA AL PREMIO EISNER COME MIGLIOR FUMETTO WEB

Scoprite il lato più umano della Bat-famiglia, che quando non è impegnata a pattugliare le strade di Gotham è un gioioso caos… per la disperazione di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne! Tra litigi e ripicche, c’è però anche spazio per l’affetto e il supporto reciproco, perché nessun eroe è davvero solo a Villa Wayne!

Batman: Wayne Family Adventures 3

12,90 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures (2023) vol. 3

NUOVI ALLEATI IN ARRIVO

Sconfiggere supercriminali e allenarsi continuamente è parte della routine giornaliera per i giovani vigilanti di Gotham, ma occorre anche sistemare la propria camera per non incorrere nelle ire di Alfred, riuscire a fare la foto di classe senza farne un dramma e convivere con i propri caotici coinquilini. Per fortuna, si può contare su nuovi alleati come Vixen e Zatanna!

Batman: Wayne Family Adventures 4

12,90 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures (2023) vol. 4

BRUCE WAYNE E ALFRED PENNYWORTH NON STANNO

MAI CON LE MANI IN MANO

La famiglia di Batman è coinvolta in una battaglia estenuante, senza tregua, dal quale solo uno potrà emergere vincitore. Una battaglia… a palle di neve?! Prosegue la serie per giovani lettori incentrata sulla Bat-famiglia, in un volume nel quale assistiamo a gelosie e ripicche, ma anche momenti di grande affetto.

Batman: Wayne Family Adventures 5

12,90 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures (2023) vol. 5

LA CONCLUSIONE DELLA SECONDA SERIE SULLA FAMIGLIA

PIÙ UNICA CHE CI SIA

La Bat-famiglia è di fronte alla minaccia peggiore che abbia mai affrontato: Alfred con il raffreddore! Riusciranno Nightwing, Red Hood, Robin, Spoiler, Signal e gli altri giovani eroi a farcela da soli? Tra battaglie nelle strade di Gotham e scene di vita quotidiana, la seconda stagione della serie sulla famiglia di Batman giunge al termine!

The Nice House By The Sea 1

La Bella Casetta sul Mare

DC Horror

28,00 €

Contiene: The Nice House by the Sea (2024) #1/6

Dopo The Nice House on the Lake – La bella casetta sul lago, arriva la “seconda stagione” del pluripremiato capolavoro horror di James Tynion IV e Álvaro Martínez Bueno!

Nessuno degli invitati alla casa conosceva Max, ma lei conosceva tutti.

Ad alcune delle menti più brillanti dell’umanità ha offerto l’opportunità di essere salvate e di diventare il futuro della civiltà.

Ma cosa accade quando qualcuno non segue le poche e ragionevoli regole della bella casetta sul mare?

Blue Beetle: Questa è La Nostra Terra

DC Young Adult Collection

12,00 €

Contiene: This Land Is Our Land – A Blue Beetle Story (2024) #1