Le Tartarughe ninja e Naruto: un incontro epico tra due mondi

Le Teenage Mutant Ninja Turtles hanno attraversato dimensioni e universi innumerevoli volte, collaborando con Batman, i Ghostbusters e persino i protagonisti di Stranger Things. Tuttavia, la loro ultima avventura è forse la più straordinaria: un crossover con il mondo di Naruto. In questa mini-serie, Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo incontrano il settimo hokage, Naruto Uzumaki, e i membri del team 7 in un universo dove il Villaggio della Foglia e “Big Apple Village” coesistono nello stesso mondo ninja.

Naruto diventa la quinta tartaruga

Nel secondo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto, il confronto iniziale tra le due squadre lascia il posto a una forte alleanza. Durante una pausa dalla missione, Naruto si immerge nella quotidianità delle tartarughe, provando lo skate con Michelangelo e giocando ai vecchi videogame Nintendo con Donatello. Il legame tra Naruto e i mutanti diventa ancora più profondo grazie a Kurama, la volpe a nove code, che sottolinea una sorprendente somiglianza: “Tu sei come loro. Nel tuo caso, io sono il mutageno.” Questa affermazione simbolica trasforma Naruto in un membro onorario della squadra.

Una nuova minaccia per due squadre leggendarie

Mentre Naruto e le tartarughe ninja tentano di condividere un momento di pace davanti a una pizza, il loro pasto viene interrotto dall’arrivo del clan del piede e del loro leader, Shredder. In questa nuova dimensione, il design di Shredder e dei suoi seguaci è differente, ma la loro pericolosità rimane intatta. La battaglia che segue non solo mette in mostra le abilità uniche di ogni personaggio, ma promette di svelare ulteriori sorprese nei prossimi due numeri della serie.

Il futuro dei crossover tra fumetti e anime

Il crescente successo degli anime nel mondo ha portato a collaborazioni sempre più sorprendenti con i fumetti occidentali. Dopo incontri come Deadpool e All Might di My Hero Academia, o gli Avengers contro i giganti di Attack on Titan, l’universo condiviso di Naruto e delle tartarughe ninja rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dei crossover. Con due numeri ancora da pubblicare, i fan si chiedono se altri personaggi di Naruto o universi anime potrebbero unirsi alla mischia.

Per chi volesse restare aggiornato su questo crossover unico, è possibile seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale della serie.

Fonte Comic Book