L’anime di Ghost of Tsushima dovrebbe omaggiare la modalità Kurosawa

Quando PlayStation Studios ha annunciato l’adattamento di Ghost of Tsushima in una serie anime, i fan non hanno potuto trattenere l’entusiasmo. Il videogioco, sviluppato da Sucker Punch Studios, è uno dei migliori titoli a tema samurai mai realizzati, perfetto per un adattamento animato. Ambientato nel 1274 durante l’invasione mongola del Giappone, segue Jin Sakai, l’ultimo samurai del clan Sakai, costretto a trasformarsi nel “Fantasma” per proteggere la sua isola e il suo popolo, abbandonando il tradizionale codice samurai.

Uno degli elementi più iconici del videogioco è la modalità Kurosawa, che rende omaggio al leggendario regista Akira Kurosawa. Questa modalità trasforma il gioco in un film degli anni ’40 o ’50, grazie a un filtro in bianco e nero e a una grana cinematografica, accompagnata da un audio volutamente “vintage”. L’anime dovrebbe assolutamente includere un richiamo a questa modalità per onorare le sue radici cinematografiche e il tributo del gioco alla storia dei samurai nel cinema.

Cos’è la modalità Kurosawa?

Nel gioco, la modalità Kurosawa cambia completamente l’aspetto visivo e sonoro dell’esperienza. Invece dei vivaci colori della natura giapponese — con campi di riso, alberi d’acero rosso e pagode — tutto si trasforma in bianco e nero, richiamando i film classici come I sette samurai e Yojimbo. Anche il suono viene modificato per emulare i microfoni dell’epoca, creando un’esperienza immersiva che celebra l’eredità di Kurosawa.

Molti giocatori hanno rigiocato l’intera avventura due volte, una in modalità normale e una in modalità Kurosawa, per apprezzare pienamente le sfumature visive e sonore. È un’opzione che non solo rende omaggio al regista, ma che cattura l’essenza artistica della narrazione samurai.

Come potrebbe essere usata nell’anime?

L’anime potrebbe sfruttare la modalità Kurosawa nei flashback di Jin Sakai. Nel gioco, Jin spesso ricorda gli insegnamenti del suo zio Shimura e i momenti passati a prepararsi come samurai. Queste sequenze, per loro natura già nostalgiche, potrebbero essere animate in bianco e nero per sottolineare il distacco temporale e il legame con la tradizione cinematografica.

Un altro spunto potrebbe essere l’uso della modalità Kurosawa per sequenze particolarmente drammatiche o emotive, come i duelli più intensi o le scene che esplorano la perdita di Jin e il suo conflitto interiore. Questo approccio non solo arricchirebbe la narrazione visiva, ma fornirebbe un contrasto con le scene a colori, evidenziando momenti chiave della storia.

L’anime è diretto da Takanobu Mizuno, noto per l’episodio “The Duel” della serie Star Wars: Visions. Questo episodio era interamente animato in bianco e nero, con spade laser rosse come unico elemento a colori, un chiaro tributo allo stile di Kurosawa e all’estetica del manga. Ghost of Tsushima offre a Mizuno una nuova opportunità di sperimentare con il bianco e nero, questa volta in un contesto che rende esplicito il collegamento con il cinema giapponese.

L’importanza dell’equilibrio

Tuttavia, l’anime dovrà anche celebrare la vibrante palette cromatica del gioco. Gli alberi giallo oro, le armature dai colori brillanti e i panorami mozzafiato sono parte integrante dell’identità visiva di Ghost of Tsushima. Il successo della serie dipenderà dalla capacità di Mizuno di bilanciare la bellezza dei colori con l’impatto drammatico della modalità Kurosawa.

Se eseguito correttamente, Ghost of Tsushima potrebbe diventare una delle serie anime visivamente più spettacolari mai realizzate, fondendo tradizione cinematografica, narrazione epica e il fascino unico del Giappone feudale.

Comic Book Fonte