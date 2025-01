L’angolo | Recensione

Alfredo Paniconi 2025-01-20T07:00:35+01:00 Un albo illustrato dolce e magnificamente illustrato che ci fa riflettere sulla cura del nostro angolo di mondo. Ma anche sulla ricerca della felicità, tra gli aspetti materiali e quelli che riguardano l’amicizia. Testi: Zo-O Illustrazioni: Zo-O Traduzione: Stephanie Barrouillet Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Amicizia Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 64 pp. Formato: 15,3×29 cm, Cartonato Uscita: Gennaio 2025 Prezzo: 16 €

Ognuno di noi cerca prima o poi di ritagliarsi il proprio angolo di mondo. Un posto intimo, personale, dove potersi rifugiare e creare quell’angolo di paradiso che ci appartiene in tutto e per tutto. Per realizzare questo però ci vuole impegno, dedizione, costanza e anche una certa dose di immaginazione, che ci permetta di ottenere proprio quello che desideriamo. Una volta ottenuto però non è detto che questo abbia tutte le caratteristiche di cui abbiamo bisogno. A volte serve altro. Ne L’angolo troviamo proprio questo argomento come tema centrale. Questo è un libro scritto e illustrato da Zo-O, tradotto da Stephanie Barrouillet e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel gennaio 2025.

Il libro racconta la storia di un piccolo corvo solitario che si ritrova nell’angolo vuoto di una stanza. Decide così di renderlo più accogliente, aggiungendo un oggetto alla volta e trasformandolo nella sua casa. Inizia con un letto, poi una pianta, un comodino con dei libri e poi con una scala incomincia a colorare tutte le pareti con forme geometriche di un bel giallo, riempiendo tutto il vuoto. A quel punto si accorge che manca ancora qualcosa e così decide di aprire una finestra nel muro. In questo modo riesce finalmente a scoprire cos’era che mancava ancora realmente! E cioè un amico con cui condividere il suo tempo e il suo spazio.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo albo illustrato è stato scritto e disegnato da Zo-O, una delle più promettenti illustratrici coreane. L’angolo è il suo albo illustrato d’esordio e ha riscosso già un grande successo. Infatti, l’edizione inglese è stata selezionata come “2024 Outstanding International Book” dalla sezione americana di Ibby (Usbby). È inoltre tra i migliori albi illustrati del 2023 secondo Kirkus Reviews. Questo libro si presenta come un quasi silent book. Infatti, sono moltissime le pagine senza parole. La struttura della storia si fonde con quella del libro stesso. Infatti, l’angolo dove si trova il piccolo corvo, al centro della doppia pagina, è stretto nel mezzo della rilegatura. L’aspetto estetico è sicuramente uno delle cose che colpisce per prime sfogliando questo libro. Si tratta infatti di un raffinato albo coreano dalle cromie delicate e soffuse.

La struttura narrativa è piuttosto semplice e lineare, con un crescendo che è visibile dalle illustrazioni. Si passa da una pagina all’altra trovando di volta in volta sempre più elementi ad arricchire l’angolo del piccolo corvo. Una costruzione progressiva che arricchisce sia le pagine che l’immaginario. L’impatto visivo è senza dubbio di altissimo livello. Con dei disegni dolci fatti con un tratteggio a matita meticoloso e molto particolareggiato. Un aspetto che rende distensiva e quasi magica la lettura di questo bellissimo albo illustrato. Le illustrazioni sono sicuramente l’elemento che colpisce prima di ogni altra cosa. Ma anche il messaggio veicolato è ben trasmesso, sia dal punto visivo che narrativo. Infatti il messaggio veicolato da questa lettura verte sull’importanza di crearci un luogo che sia il più possibile adatto alle nostre esigenze. Ma anche di condividerlo con qualcuno.

Terre di Mezzo ci regala una vera e propria gemma preziosa nel panorama editoriale. Un libro di altissimo livello che sicuramente colpirà molti lettori grazie ad un aspetto unico e subito riconoscibile. Anche il formato adottato è molto interessante e si caratterizza per un una struttura alta e stretta che va perfettamente a incorniciare l’angolo in cui si svolgono tutti gli eventi narrati. La qualità di stampa è ottima e valorizza a pieno lo stile di illustrazione di Zo-O. Il testo, sebbene sia esiguo, è scritto con un font chiaro e leggibile, che va ad adattarsi alla struttura dell’angolo.

Conclusione – L’angolo

L’angolo è un albo illustrato delicato e dolcissimo. I messaggi che trasmette sono molteplici, primo tra tutti l’importanza di capire come poter essere felici. Il protagonista di questa storia è uno solo, il piccolo corvo. La sua evoluzione e la sua crescita è visibile però attraverso lo spazio in cui lui vive, l’angolo. Il lettore quindi riesce subito ad immedesimarsi con il giovane pennuto in cui può riconoscersi nella sua ricerca del proprio spazio nel mondo.

In conclusione, L’angolo è un albo illustrato da consigliare assolutamente. Perchè ci regala delle chiavi di lettura profonde sulla propria identità e lo spazio che ci circonda. Un processo di crescita che è una costruzione graduale e progressiva di ciò che ci circonda, ma anche di ciò che abbiamo dentro. In modo da poterci poi aprire all’esterno e mostrare quello che siamo. Un libro adatto per qualsiasi età, tanto per i più piccoli, quanto per i più grandi.