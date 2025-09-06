Kinnikuman fa la storia: raggiunto un nuovo record di vendite

Kinnikuman è uno dei classici più importanti che rappresentano la rivista Weekly Shonen Jump e sono decisamente pochi quelli che riescono a rimanere culturalmente rilevanti nel corso degli anni. Infatti, nonostante Kinnikuman abbia fatto il suo debutto nel 1979, è tutt’oggi uno dei gag manga più importanti di Shonen Jump, basato sul wrestling e nato dalla collaborazione del duo noto come Yudetamago, pseudonimo dello scrittore Takashi Shimada e del disegnatore Yoshinori Nakai.

Entrambi i mangaka sono tornati a lavorare su Kinnikuman diversi decenni dopo, pubblicando nuovi capitoli nel 2011 con il “Perfect Origin Arc” e la loro decisione si è rivelata un grande successo. Infatti Kinnikuman ha raggiunto un importante traguardo di vendite, registrando ufficialmente 85 milioni di copie in tutto il mondo, Quindi parliamo di una delle serie manga più vendute al mondo e Yudetamago ha voluto ringraziare i fan per il loro supporto con una nuova illustrazione speciale.

Kinnikuman, inizialmente creato come parodia di Ultraman, narra le storia di Kinnikuman, un guerriero inetto che veniva ridicolizzato per la sua personalità goffa e il suo aspetto. Dopo aver conosciuto Alexandria Meat, scopre di essere il principe del Pianeta Kinniku, il pianeta dove hanno origine i più grandi eroi della galassia, e che si trova sulla Terra per sbaglio. Qui il protagonista viene sempre stato ridicolizzato dagli umani come un Chojin inutile fino a quando, per caso, gli viene concesso di partecipare alla Chojin World Cup e per miracolo vince. L’anno successivo si ripete e per questa ragione diventa una figura centrale tra i Chojin della Giustizia che proteggono la pace.

Nonostante il manga non sia mai stato pubblicato in Italia, il nuovo adattamento anime di “Perfect Origin Arc” prodotto da Production I.G. nel 2024 per celebrare il 40° anniversario della serie televisiva anime, ha debuttato su Netflix in tutto il mondo ottenendo importanti consensi.

Il franchise rimane popolare grazie al suo stile comico unico e agli avvincenti incontri di wrestling. Il manga originale è intrinsecamente buffo, con il principe Kinnikuman che continua a conquistare il pubblico con le sue tecniche di wrestling esagerate e il design unico dei personaggi. Quest’unicità ha permesso alla serie comica di raggiungere il meritato traguardo di 85 milioni di copie dopo 46 anni di pubblicazione.